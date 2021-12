L’uscita di scena di George O’Malley in Grey’s Anatomy ha amareggiato i fan: com’è oggi l’attore, a distanza di 12 anni

In Grey’s Anatomy ha interpretato George O’Malley: com’è oggi l’attore, dopo più di 10 anni dalla sua uscita di scena.

Una delle serie televisive più amate è Grey’s Anatomy. Serie statunitense trasmessa dal 2005. Si tratta di un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. Meredith è una giovane che, dopo la laurea in medicina, entra nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital.

Di questo gruppo fa parte anche George O’Malley, personaggio molto impacciato e timido. Fallisce il test di medicina, la prima volta, ma alla fine riesce a superare la prova. Inizia una relazione con Callie, tanto che, finiscono per sposarsi a Las Vegas. Relazione che dura poco, perchè George tradisce sua moglie con Izzie. Nella quinta stagione, purtroppo, questo personaggio esce di scena.

Decide di arruolarsi nell’esercito, ma il giorno in cui dà le dimissioni, fuori dall’ospedale viene investito da un autobus, per salvare una ragazza. Le sue condizioni sono pessime, tanto che, quando viene portato al pronto soccorso non viene riconosciuto da amici e colleghi. Alla fine, muore e così, esce di scena. Da allora sono passati più di 10 anni, anche se, l’abbiamo visto nella diciassettesima stagione, incontrare Meredith, nel suo sogno, quando, il medico si trova in terapia intensiva. Ora, ci chiediamo, come sarà cambiato l’attore?

E’ stato George O’Malley in Grey’s Anatomy: com’è oggi l’attore, dopo 12 anni

In Grey’s Anatomy, sicuramente uno dei personaggi che abbiamo tanto amato è stato quello di George O’Malley. Nella quinta stagione, decide di arruolarsi nell’esercito, convinto da Owen Hunt, un nuovo medico, arrivato dall’Iraq.

Il giorno delle dimissioni, appena fuori dall’ospedale, viene investito per salvare una ragazza. Portato al pronto soccorso, le sue condizioni appaiono gravi, al punto che, non viene riconosciuto da amici e colleghi. Purtroppo, George muore e il suo personaggio esce di scena. Sono passati circa 12 anni da allora, anche se abbiamo avuto modo di vederlo nella diciassettesima stagione, quando appare nel sogno di Meredith, che si trova in terapia intensiva. Dopo tanti anni, com’è oggi l’attore? E’ cambiato?

Ecco una foto di T. R. Knight, all’anagrafe Theodore Raymond Knight, lo trovate diverso? Non sembrerebbe. Sicuramente, in Grey’s Anatomy era molto più giovane, aveva circa 32 anni ed è uscito di scena 4 anni dopo. Con il personaggio di George, l’attore statunitense ci ha conquistato, ma nella sua carriera, ha recitato al cinema e ha continuato in televisione.