Amici 21, avete mai visto la mamma di Cosmary? La somiglianza è impressionante!

Siamo sicuri che non avete mai visto la mamma di Cosmary di Amici 21: la somiglianza con la figlia è veramente impressionante: ecco la foto

È da poco entrata nella scuola più famosa d’Italia. La ballerina ha vinto la sfida con Virginia giudicata dal maestro Garrison. Per Natale ha ricevuto una bellissima lettera dalla mamma. Voi l’avete mai vista? La somiglianza è davvero impressionante.

La mamma di Cosmary di Amici 21

Cosmary Fasanelli è una delle nuove allieve della ventunesima edizione di “Amici“, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. È nata a Brindisi il 26 agosto del 2000, ha 21 anni e si è diplomata al Liceo Scientifico Psicopedagogico T. Monticelli. Ha frequentato l’Accademia delle Danze & Studio Pilates Covatech nella sua città natale.

Non è completamente nuova nel mondo dello spettacolo, in quanto nel 2019 ha partecipato a Miss Italia. La ballerina, infatti, si è laureata Miss Miluna Puglia ed ha ricevuto il pass ler le finali di Salsomaggiore Terme con il numero 57. Non è riuscita, però, a trionfare ed è stata eliminata durante il programma. Cosmary ha ballato anche in alcuni programmi televisivi, come “C’è posta per te” e “Tu si que vales”. Ha figurato anche in alcuni videoclip di artisti molto importanti.

È entrata nella scuola di “Amici” vincendo una sfida con Virginia. Essendo la sua sfidante una ballerina della maestra Celentano, Cosmary è capitata alla tanto temuta professoressa. Un matrimonio nato col piede sbagliato sin dall’inizio. La Celentano ha spesso sottolineato come la ballerina non sia all’altezza di questo palcoscenico e le ha sospeso la maglia.

Durante la scorsa puntata del talent show di Canale 5, gli allievi di “Amici” hanno ricevuto una sorpresa in vista delle festività natalizie dai propri cari. Per Cosmary è arrivata una lettera della mamma, che l’ha fatta emozionare. Sul led sono state mostrate anche le foto delle due insieme. La somiglianza tra la ballerina e la sua mamma è veramente impressionante.