Amici, la notizia dà un grande dispiacere ai fan del programma

Grande dispiacere per i fan di “Amici”, arriva una brutta notizia: di seguito vi spieghiamo cos’è successo

Dispiacere per i fan del talent show condotto da Maria De Filippi. La notizia appena arrivata è un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. E adesso cosa succede? Se siete curiosi di sapere di cosa stiamo parlando, continuate a leggere l’articolo.

Amici, notizia appena arrivata: grande dispiacere

La ventunesima edizione di “Amici“, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, entra nel vivo. Gli allievi si giocano la possibilità di accedere all’ambitissimo serale del programma. Non tutti potranno accedervi e la lotta si fa assai serrata.

Nel frattempo arriva una brutta notizia per i fan del programma. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Un grosso dispiacere proprio per tutti. Cosa succederà adesso? Ve lo spieghiamo di seguito. Continuate a leggere l’articolo se siete curiosi di saperlo.

Alcuni ballerini dal programma sono affaticati dal punto di vista fisico. Le lezioni si tengono ogni giorno e le sfide sono sempre più dure. Nelle scorse puntate del talent show, due ballerini hanno saltato la puntata perchè non si sono sentiti bene.

Stiamo parlando di Christian e Mattia, ballerini di Raimondo Todaro. Christian è stato influenzato ed ha saltato ben due puntate. Mattia, invece, si è infortunato. Il ballerino di latino americano pare abbia riportato una lesione ai legamenti del piede.

Se Christian si riprenderà presto, non ci sono pervenute notizie sui tempi di recupero di Mattia. I ballerini, però, avranno un bel po’ di tempo per recuperare. La puntata andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, infatti, è stata l’ultima prima della fine dell’anno. Le trasmissioni adesso saranno interrotte e riprenderanno a gennaio. Gli allievi non torneranno a casa per via delle norme anti-Covid, ma non seguiranno le lezioni. Ci sarà dunque tempo per recuperare.