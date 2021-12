L’annuncio tanto atteso è arrivato: la seconda stagione della seguitissima serie tv ci sarà!

I fan possono esultare: annunciata la seconda stagione di una delle serie tv di maggior successo; ora è ufficiale!

Dopo il clamoroso successo riscosso e confermato dagli ascolti dell’ultima puntata, la serie tv tanto amata tornerà in onda con una nuova stagione e questa volta la conferma è proprio ufficiale.

Appena è stata data la bellissima notizia, i fan si sono scatenati sui social in espressioni di giubilo mandando subito in alto nei trend topic l’hashtag della serie. Stiamo parlando di Un professore, fiction di Rai 1 la cui ultima puntata è andata in onda giovedì 16 dicembre.

Un cast decisamente interessante ha contribuito alla calorosa accoglienza da parte del pubblico che per ben 12 episodi è rimasto incollato alla tv. Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi, Christian Filangieri, Paolo Conticini, Nicolas Maupas e Damiano Gavino e gli altri sono stati un gruppo formidabile e in tantissimi sognavano di poterli rivedere tutti insieme in un seguito della storia.

Ebbene, il sogno è diventato realtà! Lo ha confermato in radio la giornalista Paola Guarnieri.

Un professore 2, in arrivo la seconda stagione della famosa serie tv

Ai microfoni del programma Tutti in classe su RaiRadio1, la Guarnieri ha annunciato la canzone di Francesco Gabbani “Spazio Tempo” che è la sigla della fiction e al termine ha dato la splendida notizia.

“Spazio Tempo fa da colonna sonora a una fiction Rai, che si occupa proprio di scuola, Un professore. Alessandro Gassman interpreta Dante Balestra, professore di filosofia. Fiction di cui è stata appena confermata anche la seconda stagione, quindi la scuola continuerà a essere presente anche sui canali televisivi Rai”, ha spiegato.

A Fanpage lo sceneggiatore Sandro Petraglia ha dato qualche anticipazione sull’evolversi della trama in questa seconda parte: “Probabilmente nella seconda stagione, potremmo perdere le storie ormai chiuse. Bisognerà rinnovare i personaggi della classe. Faremo delle valutazioni. Siccome è un cast con molti personaggi, è impegnativo per noi pensare delle linee narrative ulteriori”.

I fan di Manuel e Simone però possono stare tranquilli a quanto pare: “Loro non sono a rischio. I loro personaggi hanno ancora tanto da raccontare”, assicura Petraglia.

A voi è piaciuta la prima parte di Un professore?