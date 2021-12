Anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 20 Dicembre: sembrerebbero essere previsti altri due nuovi ingressi, di chi si tratta.

Siete pronti? Un nuovo Lunedì lavorativo, l’ultimo prima delle feste natalizie, è iniziato. E, come consueto, tra qualche ora andrà in onda anche una nuova puntata del GF Vip. Quella di oggi 20 Dicembre, a quanto pare, dovrebbe essere l’unico appuntamento settimanale col famoso reality di Canale 5. Dopodiché rivedremo i ‘Vipponi’ direttamente Lunedì 27 Dicembre.

È proprio per questo motivo che Alfonso Signorini ha pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio. Ed è pronto a regalare ai suoi telespettatori una puntata davvero coi fiocchi. Come sempre, avete ragione! Ebbene. Siete curiosi di sapere quali sono le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 20 Dicembre? Ecco. Da quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che proprio nel corso dell’appuntamento di questo sera entreranno due nuovi Vipponi in casa. Avete letto proprio bene, si. Dopo l’ingresso di Federica Calemme, Eva Grimaldi ed Alessandro Basciano, due nuovi concorrenti rallegreranno il gruppo. Ma non è affatto finita qui. Non saranno gli unici a farlo! A quanto pare, infatti, sembrerebbe che a Gennaio ne entreranno ancora altri. Bando alle ciance, scopriamo tutto quello che occorre sapere.

GF Vip del 20 Dicembre, le anticipazioni della puntata: cosa accadrà

Reggetevi forte: la puntata di questa sera del GF Vip sarà davvero stratosferica. A partire dalle ore 21:40, Alfonso Signorini farà il suo ingresso nello studio televisivo. E regalerà al suo pubblico un appuntamento pazzesco. Pronti a scoprire le anticipazioni del 20 Dicembre? Eccole qui.

Come dicevamo precedentemente, quindi, secondo TV Blog, stasera entreranno due nuovi concorrenti. Stiamo parlando proprio di Nathaly Caldonazzo, amatissima attrice, modella e showgirl, e Barù Gaetani d’Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Oltre a dare il benvenuto ai nuovi arrivati, i concorrenti dovranno affrontare tutto quello che è accaduto in questi pochissimi giorni. A partire dall’amaro sfogo di una gieffina fino ad un ‘pericoloso’ avvicinamento tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Ma non solo. Ve l’avevamo detto che sarebbe stata una puntata ricca, no? Ebbene. Senza alcun dubbio, si discuterà anche coi nuovi concorrenti per l’accoglienza ricevuta in casa e si scoprirà, infine, l’esito del televoto. E, vi assicuriamo, stavolta è davvero molto ricco.

Chi avrà la peggio, secondo voi?