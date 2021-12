Beautiful, anticipazioni americane: cacciata via di casa, durissimo colpo per lei; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Appassionati di Beautiful, state seguendo le nuove puntate della soap opera? Negli episodi attualmente in onda in Italia sta succedendo di tutto, ma nuove clamorose soprese sono dietro l’angolo. Le anticipazioni americane sono davvero scoppiettanti e per un’amatissima protagonista sta per arrivare un bruttissimo colpo.

Si, perché sarà letteralmente cacciata via di casa e costretta a traslocare. Il motivo? Non indovinereste mai. Scopriamo i dettagli di questo colpo di scena che sconvolgerà la trama.

Beautiful, cacciata via di casa da Ridge: le anticipazioni americane lasciano senza parole

Sta per scatenarsi una vera e propria bufera in quel di Los Angeles. Una bufera che ha un nome ed un cognome, Deacon Sharpe! Uno dei nemici storici dei Forrester sta per tornare, più carico che mai, con un obiettivo ben preciso: riconquistare l’affetto della figlia Hope. Deacon è infatti il papà di Hope, nata dalla relazione passionale tra lui e Brooke Logan.

E proprio il fatto che anche Hope vuole recuperare il tempo perduto con Deacon farà infuriare Ridge. Nessuno ha gradito il ritorno di Sharpe nelle vite delle Logan, in particolare appunto Ridge e Liam, che ritengono pericoloso il ritorno di Deacon nelle loro vite. A tal punto che Ridge, per imporre le sue decisioni, arriverà al punto di invitare Hope a lasciare la casa, nel caso volesse ancora accogliere e frequentare Deacon. Da che parte sarà Brooke?

Inizialmente, Brooke sembra essere d’accordo con Ridge, ma dopo un po’ si mostra favorevole alla riappacificazione tra Hope e Deacon… Il ritorno di Sharpe metterà zizzania anche nel matrimonio tra Brooke e Ridge? Staremo a vedere! Quel che è certo è che stanno per arrivare colpi di scena incredibili. Anche perché, oltre a Deacon, torneranno in scena anche Taylor e Sheila!