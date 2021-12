Clizia Incorvaia in apprensione per sua figlia: “Ore di sconforto, ha il Covid”

Ore di sconforto per Clizia Incorvaia, sua figlia Nina, la primogenita avuta dalla relazione con Francesco Sarcina, ha il covid.

Clizia Incorvaia sta passando giorni difficili. Ha scoperto che sua figlia, la primogenita, ha il covid. Nina è la figlia nata dalla relazione con Francesco Sarcina, poi terminata. E’ stata la modella ad annunciarlo sui social, alla sua famiglia virtuale. Questo momento per lei è ancora più doloroso.

La donna ha spiegato di provare un senso di sconforto non solo per la sua bambina, ma anche per se stessa, perchè potrebbe risultare positiva e sente la responsabilità del bebè che porta in grembo, frutto dell’amore con Paolo Ciavarro. Anche nelle sue storie instagram ne ha parlato, mostrandosi molto preoccupata e invitando gli altri al senso civico, a vaccinarsi e a fare tamponi.

Clizia Incorvaia in apprensione per sua figlia: “Sto passando ore di sconforto, Nina ha il Covid”

Sono ore molto difficili per Clizia Incorvaia. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è legata sentimentalmente a Paolo Ciavarro. La coppia si è conosciuta proprio nel reality e da allora, non si è più separata. Sui social, si è mostrata affranta e molto preoccupata.

Sua figlia Nina, la primogenita, avuta dall’ex compagno Francesco Sarcina ha il covid: “Nina ha il covid. Sto passando ore di sconforto poiche ho tre vite da proteggere, Nina, bebè e infine me”, ha scritto Clizia. Ha spiegato che il 23 dicembre dovrebbe fare la seconda dose di vaccino, ma al momento non ne è certa, perchè per farlo, deve risultare negativa al covid: “A giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare il vaccino, non perchè fossi contraria”.

Clizia sta passando un momento doloroso e sente il dovere di proteggere la sua famiglia. L’ex concorrente del Gf Vip ha anche invitato i suoi migliaia di follower a non abbassare la guardia, a vaccinarsi, a fare tamponi: “Non siate superficiali e riservate la ‘sana leggerezza’ ad altro.. pensate alla vostra pelle come quella del prossimo”.