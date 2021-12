Conquistò il secondo posto al Grande Fratello 14: come lo ritroviamo e cosa fa dopo sei anni

Impossibile non ricordare la sua simpatia al Grande Fratello 14 che gli fece ottenere il secondo posto in finale: scopriamo com’è oggi!

Fu uno dei protagonisti assoluti della quattordicesima edizione del Grande Fratello, quando del famoso reality di Canale 5 esisteva solo la versione Nip dedicata a persone comuni.

Correva l’anno 2015 e quella fu l’ultima stagione condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio, Claudio Amendola e Cristiano Malgioglio nel ruolo di opinionisti. La vincitrice del montepremi da 200.000 euro fu Federica Lepanto e quell’anno fu introdotta anche la Social Room.

Domenico Manfredi (noto a tutti solo come Manfredi) si fece notare per la sua solarità e ironia. Originario di Bari, aveva 27 anni. All’interno della casa fu anche protagonista di una storia d’amore: la scintilla scoccò con la coinquilina Barbara Donadio , ma purtroppo la relazione terminò una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia.

Lei infatti lo lasciò e a nulla valsero i tentativi del ragazzo di recuperarla. Al momento del suo ingresso al GF, Manfredi raccontò di essere stato diverso in passato sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista caratteriale e di aver in pratica vissuto due vite: “Una, fino a 14 anni, in cui ero timido e grasso e l’altra, dai 14 in poi, in cui sono dimagrito e sono diventato Manfredi“.

Ma come si mostra oggi dopo 6 anni dalla partecipazione al reality?

Uscito dalla casa di Cinecittà, il pugliese si è laureato in scienze motorie ed ha intrapreso la professione del preparatore atletico.

Dopo l’esperienza al GF 14, ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne. Oggi, dal suo profilo Instagram, si capisce che è diventato un commentatore sportivo per Telelombardia.

A parte i ricci che non ci sono più, non si può dire che sia molto cambiato, vero?