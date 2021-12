Grazie a Vite al Limite è dimagrita quasi 100 kg: oggi sfoggia la sua forma fisica, ma sapete com’era prima? Impossibile credere che sia lei.

In molti la ricorderanno a Vite al Limite. E in tantissimi hanno amato la sua storia. Entrata a far parte di Vite al Limite nel corso della sesta stagione del programma con i suoi due fratelli, la giovanissima trentenne di Lafayette aveva un disperato bisogno di ritornare in forma.

Leggi anche –> Dopo Vite al limite pesava 116 kg: sui social si mostra così, ma avete visto com’era prima? Cambiamento clamoroso

Sono davvero tantissimi i pazienti che, edizione dopo edizione, hanno deciso di affidarsi alle mani del dottor Nowzaradan. E di iniziare insieme a lui e al suo staff un percorso di rinascita. Ciascuno di loro, come raccontato anche nei nostri articoli, aveva una propria motivazione per farlo. C’è chi, infatti, era intenzionato a ritornare in forma per il bene dei propri figli. E chi, invece, resasi conto della sua età, non voleva continuare a vivere una vita che non poteva assolutamente essere definita tale. Tra questi, c’è anche la protagonista di questo nostro articolo. Ad oggi, come dimostrano le sue foto social, sembrerebbe che la ragazza abbia ritrovato la sua serenità, ma siete curiosi di sapere com’era prima? Non crederete mai che sia lei.

Leggi anche –> Dopo Vite al Limite non sembra più lei: non immaginerete mai com’era prima, resterete sotto choc

Sfoggia fiera la sua forma fisica, ma com’era prima di Vite al Limite? È dimagrita quasi 100 kg

Quando è entrata tra i pazienti del dottor Nowzaradan, la trentenne di Lafayette pesava esattamente 364 kg. Dei chili decisamente di troppo, da come si può chiaramente comprendere. E che, quindi, l’hanno spinta a chiedere aiuto al chirurgo iraniano. Stiamo parlando proprio di lei: Roshanda Perrio, protagonista della sesta stagione di Vite al Limite insieme ai suoi due fratelli.

Leggi anche –> Era un’amatissima paziente di Vite al Limite, poi il tragico epilogo: brutto colpo per Nowzaradan

Il suo percorso nella clinica di Houston, così come quello di tantissimi altri suoi ‘colleghi’, è stato davvero impressionante. Partita da una soglia di ben 364 kg, Roshanda si è immediatamente rimboccata la maniche. Ed, una volta terminato il programma, è riuscita a dimagrire quasi 100 kg. A oggi, però, sembrerebbe che la situazione sia ancora di più migliorata. Sul suo canale social Instagram, infatti, la giovane Perrio sfoggia con fierezza la sua ritrovata forma fisica. Se oggi, però, è così, com’era prima? Eccola qui:

Difficile da crederci, vero? Però, è proprio così! Complimenti!