George è stato uno dei protagonisti di Too Large: superava i 300 kg e viveva un incubo tremendo, com’è diventato oggi? È impressionante.

Dopo Vite al Limite, c’è anche un altro programma che racconta le avventure di persone gravemente obese che hanno serissima intenzione di ritornare in forma. Stiamo parlando proprio di Too Large, la trasmissione in onda ogni Lunedì sera su Real Time, che ha come protagonista indiscusso, oltre che i suoi pazienti, anche il dottor Procter.

Leggi anche –> Too Large, in che cosa consiste la dieta del dottor Procter? In molti se lo stanno domandando

Nel corso di queste settimane, vi abbiamo raccontato le storie di alcuni pazienti del dottor Procter. Adesso, invece, vi riproporremo la storia di George. Protagonista della terza puntata della prima edizione, il quarantaseienne aveva un peso che superava di gran lunga i 300 kg. E, seppure sia stato da sempre vittima dei suoi chili di troppo, soltanto adesso l’insegnante di asilo ha ritenuto necessario rivolgersi al chirurgo per riprendere in mano le redini della propria vita. Com’è diventato, però, dopo il programma? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciarlo sul suo canale Facebook. E siamo rimasti completamente senza parole quando abbiamo constatato il suo cambiamento. Siete pronti a vederlo? Procediamo oltre.

Leggi anche –> Too large, Amanda pesava quasi 300 kg ed aveva un tumore: colpo di scena impressionante, eccola oggi

George a Too Large pesava 317 kg, com’è oggi? Colpo di scena

Giunto all’età di 46 anni con un peso che superava di gran lunga i 300 kg, George ha deciso di riappropriarsi della sua vita. E di chiedere aiuto al dottor Procter. Alle telecamere di Too Large, infatti, il quarantaseienne ha raccontato di aver sempre avuto problemi col peso. E di essere stato messo a dieta sin da piccolo. Col passare del tempo, però, la situazione non è migliorata affatto. Ed adesso che svolgeva la professione di insegnante e non riusciva a stare dietro ai suoi bambini, George ha ritenuto necessario farsi aiutare.

Leggi anche -> Too Large, la storia di Vannessa ha impressionato tutti: avete visto com’è oggi? Non l’avreste mai detto

Grazie alla dieta del chirurgo e all’esercizio fisico, George è riuscito a ritornare in forma. Certo, questi sono soltanto i primi risultati che ha ottenuto. Supponiamo, quindi, che il cammino sia ancora lungo. Siamo certi, però, che riuscirà a raggiungere il suo obiettivo. Volete proprio vederlo com’è oggi? Eccolo:

Da quanto si apprende dal sito TheCinemaholic, sembrerebbe che, fino a Luglio 2021, George avesse perso più di 200 libre, pari quindi a 90 kg. Davvero incredibile, vero?