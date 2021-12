Gf Vip 6, piovono accuse su una concorrente: “È raccomandata”

Piovono accuse su una concorrente del Gf Vip 6: “È una raccomandata”, di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando

Una gieffina finisce nell’occhio del ciclone. Dall’esterno della casa più spiata d’Italia piovono accuse su di lei: “È raccomandata“. L’accusa per la gieffina fa ancora più male perchè arriva da una sua ex coinquilina. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

“È raccomandata”, accuse per una concorrente del Gf Vip 6

La sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nel vivo. Il reality show è stato prolungato: la finale non andrà in onda a dicembre, come inizialmente era stato stabilito, ma a marzo 2022. La decisione di Mediaset non è stata accolta da tutti i concorrenti allo stesso modo. Francesca Cipriani e Aldo Montano hanno deciso di abbandonare il gioco.

La convivenza inizia a diventare forzata, soprattutto adesso che i nuovi ingressi hanno rotto gli equilibri creatisi all’interno della casa. I concorrenti del reality show, però, dovranno resistere per altri tre mesi.

La tensione è alle stesse nella casa più spiata d’Italia. Le discussioni sono all’ordine del giorno. I concorrenti coltivano spesso dissapori, che permangono anche una volta terminato il gioco. Una ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, si è scagliata contro una sua ex coinquilina. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

L’ex concorrente del Gf Vip 6, Jo Squillo, è stata ospite nella puntata di “Non succederà più” su Radio Radio. La deejay ha parlato della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia e non ha risparmiato critiche per i suoi ex coinquilini. In particolare si è ‘accanita’ su Katia Ricciarelli. Jo ha infatti dichiarato: “È favorita e, tra viroglette, raccomandata“. L’ex concorrente ha cercato di addolcire le sue dichiarazioni, ma il messaggio è chiaro. Katia è trattata in modo diverso rispetto agli altri concorrenti?