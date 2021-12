GF Vip, chi è Barù: dove l’abbiamo visto in tv e chi è lo zio famosissimo; tutto quello che sappiamo sul nuovo concorrente del reality show.

È già tempo di nuovi arrivi nella casa del GF Vip 6! Dopo l’ingresso di Eva Grimaldi, Federica Calemme ed Alessandro Basciano, due nuovi vipponi si uniranno al gruppo proprio questa sera, lunedì 20 dicembre 2021. Una è Nathalie Caldonazzo, l’altro è lui, Barù!

All’anagrafe si chiama Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, ma tutti lo conoscono come Barù. In attesa di scoprire come si integrerà col resto dei concorrenti, conosciamolo meglio! Sapete chi è suo zio? È famosissimo!

Barù è il nuovo concorrente del GF Vip: sapete chi è suo zio? Lo conosciamo benissimo

Barù è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 6! Dopo la notizia del prolungamento fino a marzo, nuovi vipponi stanno popolando la casa più spiata della tv. Cosa sappiamo di lui? Si chiama Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona e si è fatto conoscere dal pubblico grazeie alla partecipazione a Pechino Express: ricordate con chi era in coppia? Proprio con lui, Costantino Della Gherardesca, nonché suo zio!

Appassionato di enologia, Barù è apparso in tv anche a Detto Fatto e ha vestito il ruolo di giudice in Cuochi e fiamme. La sua è una personalità complessa ed affascinante: noi non vediamo l’ora di vederlo in azione nella casa!

Al momento il suo canale Instagram conta 37,1 mila followers, ma sia certi che il numero è destinato a crescere data la popolarità che regala il GF Vip.

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per assistere all’ingresso dei nuovi vip e scoprire come saranno accolti dai concorrenti già in gara. Voi seguirete la puntata? Le anticipazioni sono decisamente scoppiettanti: tante sorprese per i concorrenti e anche il ritorno di Alex Belli per un nuovo confronto con Soleil!