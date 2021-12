GF Vip, colpo di scena tra Alessandro Basciano e Soleil: è accaduto nella notte

Gf Vip, quello che è accaduto nella notte è del tutto inaspettato: colpo di scena tra Soleil e Alessandro Basciano, il nuovo concorrente.

Venerdì c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip e abbiamo appreso la decisione degli altri concorrenti, di restare o lasciare il gioco. Purtroppo, Aldo Montano ha lasciato il reality. Il campione ha deciso di tornare dalla sua famiglia, dopo tre mesi passati lontani.

Ma in questa puntata, ci sono stati anche nuovi ingressi, quello di Eva Grimaldi, Federica Calemme e di Alessandro Basciano. Quando è entrato quest’ultimo, in casa c’è stato un certo entusiasmo. In particolare, Sophie e Soleil ci hanno scherzato su, anzi, la Sorge ha detto che Alessandro è il tipo di ragazzo che potrebbe piacere alla Codegoni. Ma nelle ultime ore è successo qualcosa del tutto inaspettato e al centro dell’attenzione sono finiti Basciano e Soleil: avete visto cos’è successo nella notte?

Gf Vip, è accaduto tra Soleil e Alessandro Basciano: il colpo di scena nella notte

I nuovi ingressi nella casa del GF Vip, sembrano aver portato una ventata di freschezza. In particolare, l’entrata di Alessandro Basciano ha messo in agitazione gli animi. L’ex corteggiatore di Uomini e donne si è presentato in casa con un bouquet di rose.

Questo gesto è ovviamente stato gradito dalle donne, che lo hanno accolto con un certo entusiasmo. Entusiasmo che, è stato evidente soprattutto in Sophie e Soleil. Le due concorrenti, prima di accoglierlo, hanno parlato con Alfonso Signorini in confessionale. La Sorge ha spiegato che qualcosa accadrà, perchè Basciano è proprio il tipo di ragazzo che potrebbe piacere a Sophie. Ma in queste ultime ore è accaduto quello che nessuno si aspettava e il colpo di scena c’è stato tra Alessandro e Soleil: avete visto cos’è accaduto?

Nulla di preoccupante o di eclatante sia chiaro, ma, come potete vedere dalla foto, nella notte, Alessandro e Soleil hanno dormito nella stessa stanza, accanto a Giacomo Urtis e Davide Silvestri. Ad un certo punto, Basciano ha provato ad abbracciare Soleil, poggiando il braccio, spostato poi dalla donna. Infatti, qui si vede l’ex corteggiatore abbracciare Soleil, ma subito dopo lei lo sposta e lui si gira nel lato opposto. Cosa succederà fra i due? Staremo a vedere.