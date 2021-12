GF Vip, Valeria Marini: “Io sono abituata a stare davanti sul palco”, esplode la polemica tra le Vippone

Scoppia il caos nella casa del GF Vip, dove fervono i preparativi della coreografia natalizia: Valeria Marini si ribella a Carmen Russo.

Dopo averci regalato le liti più memorabili di due edizioni passate del GF Vip, Valeria Marini anche stavolta non ci sta affatto deludendo. Entrata da poche settimane insieme a Giacomo Urtis col quale formano un unico concorrente, la presenza della bionda ex star del Bagaglino a poco a poco si sta facendo notare nella casa.

In questi giorni i concorrenti sono alle prese con una coreografia in vista del Natale. E chi meglio di Carmen Russo avrebbe potuto assolvere al compito di coordinare il tutto? Nessuno! Così, le Vippone si sono affidate alla coinquilina che sta dando le direttive affinché l’esibizione riesca al meglio.

Valeria Marini però ha avuto da ridire su alcune scelte di Carmen. Quest’ultima le aveva infatti consigliato di spostarsi nella seconda fila. La showgirl non ha cercato affatto di nascondere il proprio malcontento e ne è nata una polemica.

GF Vip, gli animi si scaldano: Valeria Marini polemizza sulla coreografia

“Va bene, allora andate voi davanti basta. Anche se io non sono abituata ad andare dietro. Non sono abituata Carmen cerca di capirmi. Io sono sempre stata abituata dall’inizio che sono sul palco a stare davanti e non sono abituata a stare dietro – si è lamentata la Marini – In pratica è come se a te fanno fare un’altra roba, non ti trovi, poi in diretta io mi sento male e non mi sento al mio agio. Ragazze io non sono abituata, allora mi tolgo da questo numero, perché non fa per me questa soluzione. Se a me toglie le mie abitudini non rendo come dovrei”.

Accorgendosi poi evidentemente che Jessica non era d’accordo, Valeria ha proseguito: “Basta andate davanti, io sto dietro, no non voglio perché vedo che Jessica alza gli occhi al cielo. Già questa coreografia per me non va, poi se devo fare cose che non sono mie. No, non torno in prima fila, perché lei dice che non devo stare davanti”.

La showgirl ha poi precisato che non si tratta di voler accaparrarsi il ruolo di primadonna: “Il fatto non è che sono una prima donna, perché lo siamo tutte prime donne, io sono abituata alla posizione sul palcoscenico, perché altrimenti a stare dietro mi sfaso”.

Siamo certi che Valeria ci regalerà ancora altri momenti come questo: tenetevi forte!