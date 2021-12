Grande Fratello, “Il nostro mondo si tinge di rosa”: ex concorrente aspetta una femminuccia, che gioia!

Arriva dai social la notizia di una femminuccia in arrivo per l’ex concorrente del Grande Fratello: felicità alle stelle per lei e il marito.

Aveva annunciato lo scorso mese di novembre di essere in attesa di un bebè regalando una gioia immensa ai tanti fan che nel corso degli anni non hanno mai smesso di seguirla con affetto. Fin dalla sua partecipazione al Grande Fratello 14, infatti, l’ex concorrente si è fatta amare dal pubblico che non l’ha mai dimenticata.

Stiamo parlando della bellissima Mary Falconieri, che durante il suo percorso nel reality più famoso della tv visse una storia d’amore col coinquilino Giovanni Angiolini. L’intesa tra loro appassionò milioni di telespettatori, che rimasero parecchio male alla notizia che i due si erano lasciati.

Da tempo ormai la bellissima infermiera ha ritrovato la felicità accanto a colui che è diventato suo marito lo scorso 8 luglio 2021. Non solo: i due stanno per diventare genitori e un mese lo hanno comunicato pubblicamente. “Siamo lieti di condividere con voi questa bellissima notizia…la nostra famiglia si allarga!”, avevano detto in quell’occasione.

Oggi invece Mary ha svelato un altro ‘segreto’ che da tempo incuriosiva tutti: diventerà mamma di una femminuccia!

Grande Fratello, Mary Falconieri in attesa di una femminuccia: la gioia dell’ex gieffina

“l nostro mondo si tingerà di rosa! Lo sapete che qualcuno da lassù di molto importante in un sogno aveva predetto tutto? Adesso diamo il via alla scelta del nome! Come si chiamerà la nostra Baby?”, scrive l’ex concorrente del GF sotto una foto che la ritrae più bella che mai col pancione.

Pioggia di like e commenti per lo scatto in cui, a dire il vero, è proprio il ritratto della felicità! Secondo voi come chiameranno la bimba?

Una cosa è certa: sarà bella quanto la mamma, siete d’accordo?