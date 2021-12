Interpreta Nunzio, il figlio di Franco Boschi, in Un posto al sole: chi è l’attore Vladimir Randazzo e dove l’abbiamo già visto.

Un posto al sole è una soap opera prodotta interamente in Italia in onda dal 1996. Da allora non si è più fermata e ci ha accompagnato per ben 25 anni. E’ una delle più longeve e anche una delle più seguite. La trama si concentra sulla vita degli abitanti di Palazzo Palladini.

Negli ultimi tempi stiamo vedendo al centro dell’attenzione, il rapporto tra Franco e Nunzio, il figlio ritornato a Napoli per stare insieme a Chiara, sua ex ragazza che ha subito la perdita di suo padre. Tutti avranno notato che già quando è ritornato in precedenza, ad interpretarlo c’era un attore diverso da quello di alcuni anni fa. Nunzio prima era interpretato da Vincenzo Messina, oggi l’attore che lo interpreta è Vladimir Randazzo: ma cosa sappiamo di lui?

E’ Nunzio in Un posto al sole: chi è l’attore Vladimir Randazzo e dove ha già recitato

Il rapporto tra Nunzio e suo padre Franco è al centro dell’attenzione delle trame di Un posto al sole degli ultimi giorni. Il ragazzo è tornato a Napoli per stare con Chiara, dopo che si è trovata coinvolta in un incidente stradale e ha perso suo padre. Ad interpretare Nunzio è Vladimir Randazzo.

E’ un attore siciliano, nato a Ragusa nel 1995. Randazzo ha recitato nell’ottava e ultima stagione di Squadra Antimafia, dove ha interpretato Roberto, un esperto informatico. All’epoca aveva appena 21 anni, e quando è stato scritturato stava ancora studiando recitazione all’Accademia Nazionale del Dramma Antico Giusto Monaco di Siracusa. Nasce come attore di Teatro Classico. Nel 2018, a Roma, ha recitato nella riduzione teatrale di Barry Lyndon fatta da Giancarlo Sepe.

L’abbiamo visto anche ne Il giovane Montalbano e nel 2019 è apparso al cinema in A Mano disarmata, il film dedicato alla vera vicenda della cronista di Repubblica Federica Angeli. Vladimir è giovanissimo, ma ha già alle spalle importanti lavori. In Un posto al sole è arrivato come Nunzio Cammarota e grazie alla soap la sua popolarità è cresciuta ancora di più.