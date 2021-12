A La clinica della pelle, Jordan viveva un dramma impressionante: aveva soltanto 21 anni, ma la sua vita era davvero distrutta.

Sono davvero tantissime le persone che, nel corso di queste due stagioni – da qualche settimana è iniziata anche la terza – de La Clinica della pelle hanno deciso di rivolgersi alla dottoressa Craythorne. Tra questi, c’è anche il giovanissimo Jordan. Aveva soltanto 21 anni quando il ragazzo ha chiesto aiuto alla dermatologa irlandese, eppure da diverso tempo viveva un dramma impressionante.

Così come tantissimi altri protagonisti, anche Jordan ha voluto prendere parte a La clinica della pelle e chiedere aiuto alla dermatologa per via del problema che gli rendeva la vita davvero impossibile da circa tre anni. Forse non tutti lo sanno e, molto probabilmente, lo immaginano, ma coloro che soffrono di malattia alle pelle non vivono serenamente. E nel corso del programma di Real Time, infatti, abbiamo conosciuto tantissime persone che hanno raccontato di sentirsi spesso a disagio o in imbarazzo proprio per questo motivo. Jordan, purtroppo, era uno di questi. Sia chiaro: non si tratta di qualcosa di grave, eppure lui era ugualmente desideroso di ritornare a svolgere una vita normale. Scopriamo insieme cos’è successo.

La clinica della pelle, il dramma di Jordan a soli 21 anni: tremendo!

Quando è entrato a far parte dei pazienti della dottoressa Craythorne a La clinica della pelle, Jordan ha raccontato di soffrire di questa malattia da circa 3 anni. Si tratta, come detto anche dalla dermatologa dopo un primo consulto,di una forma grave di acne che si era particolarmente diffusa sulla schiena del giovane ragazzo. “Compaiono cisti e bolle, esce dal sangue e fanno male”, ha raccontato Jordan alla dottoressa. Spiegando che il tutto è iniziato circa 3 anni prima, ma che col passare del tempo la situazione è peggiorata.

Così come a Chloe, anche a Jordan la dottoressa ha prescritto una cura a base di Vitamina A con un dosaggio decisamente basso per circa 4 settimane. Fino poi a proseguire per altri 3 mesi con un dosaggio più alto. Infine, la dermatologa ha proposto a Jordan di poter ‘curare’ le cicatrici con siringhe di steroidi.

Dopo 3 mesi dall’inizio della cura, la pelle di Jordan è notevolmente migliorata. “Il farmaco ha funzionato e il trattamento mi ha cambiato”, ha detto il ragazzo.