Nel corso di una sua intervista, Ligabue ha letteralmente spiazzato tutti parlando di suo figlio Lenny: cosa ha detto in merito.

Un’intervista a cuore aperto, quello a cui si è lasciato andare Luciano Ligabue a Il corriere della sera. A distanza di qualche tempo dal suo docufilm ‘È andata così’, il cantante si è raccontato come mai prima d’ora al noto quotidiano.

Nato a Correggio il 13 Marzo del 1960, Luciano Ligabue è uno dei più grandi cantautori italiani. Iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel 1978 col singolo ‘Cento lampioni’, il cantautore emiliano ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora ad oggi, a distanza di ben 43 anni dall’inizio della sua incredibile carriera, è tra le voci più amate da tutto il pubblico nostrano. Tutti lo amano, ma in pochissimi conoscono la sua storia. Proveniente da una famiglia tutta d’un pezzo, a Il corriere della sera, il buon Ligabue ha raccontato del rapporto con sua madre e con suo padre. Lui, invece, che tipo di padre è? Ecco. È proprio su suo figlio che, molto probabilmente per la prima volta, il cantautore si è lasciato andare a delle parole che hanno spiazzato tutti.

Le parole di Luciano Ligabue su suo figlio spiazzano tutti: cosa ha detto

Convolato a nozze con Donatella Messori, conosciuta durante il suo percorso scolastico in ragioneria, nel 1991, Luciano Liagbue diventa padre del giovane Lenny nel 1998. Purtroppo, la storia d’amore con la Messori termina qualche anno dopo – i due infatti divorzieranno nel 2002 – e, a quanto pare, il rapporto con suo figlio non è quello che il cantautore emiliano ha avuto con suo padre.

È proprio al giovane Lenny che, come dicevamo precedentemente, Luciano Ligabue ha rivolto delle parole che hanno spiazzato tutti. A Il corriere della sera, infatti, il cantautore ha spiegato quanto il divorzio dalla sua prima moglie abbia fortemente influenzato il rapporto con il suo primogenito. “Ed essendo io cresciuto in una famiglia in cui la gente stava bene insieme fin che morte non li separava, mio figlio è anche la testimonianza di un fallimento personale”, ha raccontato al quotidiano. Spiegando, inoltre, di provare nei suoi confronti un forte senso di colpa. Insomma, della parole tanto inaspettate quanto spiazzanti. E che hanno lasciato tutti senza parole.

“Abbiamo diverse cose in comune: anche lui lavora nel campo della musica e di recente ha prodotto un album con la mia band degli esordi”, ha concluso.