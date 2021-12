Mattia Briga e Arianna Montefiori sono diventati marito e moglie: al matrimonio c’era anche l’attrice de Il Segreto, avete visto?

Un amore da favola che si è coronato con la celebrazione del matrimonio: Mattia Briga e Arianna Montefiori sono diventati marito e moglie. Briga è diventato noto nel 2015, in seguito alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent si è classificato al secondo posto.

Arianna è un’attrice di grande talento, divenuta popolare nella primavera del 2017, quando ha interpretato Valentina Valpredi nella quarta stagione della serie Tv Che Dio ci aiuti, ruolo che ha ricoperto anche nella quinta stagione. Ma abbiamo apprezzato l’attrice anche in Don Matteo, L’Isola di Pietro, Il Paradiso delle signore. Briga e Arianna sono legati sentimentalmente dal 2019 e ora, dopo due anni, sono convolati a nozze. Era ottobre 2020 quando il cantante ha fatto al proposta ad Arianna Montefiori e lo scorso settembre hanno annunciato la data delle nozze, il 18 dicembre 2021. La celebrazione si è tenuta in Vaticano e il tutto è stato ripreso dagli sposi e dagli invitati. Ma avete visto chi c’era? Diversi personaggi del mondo dello spettacolo, come Diana Del Bufalo, grande amica dell’attrice, ma era presente anche un’attrice che abbiamo apprezzato nella soap opera spagnola Il Segreto.

Leggi anche Da Amici al red carpet di Venezia 78: Briga ha cambiato drasticamente il suo stile, com’è oggi

Mattia Briga e Arianna si sono sposati: al matrimonio c’era anche l’attrice de Il Segreto

Mattia Briga e Arianna Montefiori sono diventati marito e moglie. Era ottobre 2020 quando il cantante ha fatto la proposta di matrimonio alla sua amata. Lo scorso settembre hanno annunciato la data delle nozze, il 18 ottobre 2021. La cerimonia si è tenuta in Vaticano e il tutto è stato ripreso sui social dagli sposi e da tanti amici e colleghi della coppia.

Leggi anche Amici, ex finalista è pronto a convolare a nozze: la proposta di matrimonio

Diana Del Bufalo, amata attrice e grande amica di Arianna, ha ripreso molti dei momenti della celebrazione, dall’arrivo di Briga, in cui è apparso emozionato e agitato, al cambio look, in serata di Arianna. Ma alla celebrazione era presente anche un’attrice che abbiamo seguito nella soap opera Il Segreto: ci avete fatto caso?

Alejandra Meco è l’attrice che ne Il Segreto ha interpretato Elsa, ma l’abbiamo vista anche in Una vita, dove ha interpretato il ruolo di Teresa Sierra.

A quanto pare, anche Alejandra era presente alla cerimonia, il tutto ripreso sui social, attraverso le sue storie instagram. Sappiamo che l’attrice parla fluentemente spagnolo, inglese, italiano e francese.