L’abbiamo amata in Daydreamer, oggi l’attrice si mostra così e lascia senza parole: la riconoscete?

In questo scatto è fotografata un’amata attrice di Daydreamer. Abbiamo ripreso la foto dal suo canale social. Il suo profilo instagram è molto seguito e i suoi follower sono sempre attenti ai post che rende pubblici.

In Daydremer il suo personaggio ci ha conquistato. Molto legato alla sua famiglia, ad un certo punto, ha uno scontro con suo marito, per ribellarsi al fatto che lui non dà importanza a quanto fa per loro. Decide così di darsi da fare e inizia a muovere i primi passi nel commercio anche lei. Dalla personalità forte e schietta, è pronta a tutto pur di difendere chi ama. La sua cucina è un tripudio di colori e di bontà e anche per questo, sarà apprezzata da tutti. Fuori dal set, l’attrice si mostra così, vi sembra diversa?

Amata attrice di Daydreamer: oggi si mostra così e lascia i fans senza parole

Daydreamer è una soap opera turca andata in onda in Italia dal 2020 al 28 maggio 2021. I protagonisti sono stati Can, un fotografo che ama viaggiare e che torna per risolvere i problemi nell’azienda di suo padre e quindi, anche sua, e Sanem, una giovane che sogna di diventare una scrittrice e viaggiare per il mondo.

Intorno ai due protagonisti, vivono e girano altri importanti personaggi. L’attrice in foto ha fatto parte della soap opera e ha interpretato un personaggio che, nella trama, è stato fondamentale. Ha sempre mostrato grande amore per la famiglia, donna forte e passionale, abbiamo visto che, è stata amata da tutti. La sua cucina è un tripudio di amore e di creatività, tanto che, proprio a Can, piace tanto. Guardando lo scatto, fuori dal set, la trovate diversa?

Ozlem Tokaslan ha interpretato la mamma di Sanem, Mevkibe Aydın. Personaggio schietto e intraprendente, è molto amato dal signor Divit e in particolare, il fotografo, ama la sua cucina. Ozlem, grazie a questo ruolo, è oggi apprezzata anche in Italia. E’ un’attrice turca che, continua a mostrare il suo talento. Sui social, infatti, dai post pubblicati, è evidente che l’attrice, dopo Daydreamer, ha interpretato altri ruoli.