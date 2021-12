Li ricordate ne Il Signore degli Anelli? Eccoli insieme dopo 20 anni: irriconoscibili; la foto dei due protagonisti della trilogia.

Sono passati esattamente 20 anni dall’uscita del primo film de Il signore degli anelli, una delle trilogie più amate di sempre. Era il 19 dicembre del 2001 quando La compagna dell’anello faceva il suo debutto al cinema, conquistando il cuore di milioni di fan. Tra i protagonisti assoluti dei film ci sono loro, Pipino e Merry.

I due hobbit, amici di Frodo Baggins, si ritrovano loro malgrado nella compagnia dell’anello e partono con i compagni verso Mordor. A vestire i panni dei due amici sono stati Billy Boyd e Dominic Moneghan, che ancora oggi sono grandi amici! Siete curiosi di vedere come sono diventati?

Ricordate Merry e Pipino de Il Signore degli Anelli? Ancora amici dopo 20 anni, eccoli insieme

Amici sul set, ma anche nella vita. 20 anni fa, Billy Boyd e Dominic Moneghan hanno interpretato il ruolo dei due amatissimi hobbit Pipino e Merry, tra i personaggi più amati della trilogia de Il signore degli anelli. Hanno emozionato i fan della saga con la loro dolcezza e simpatia, ma anche tanto coraggio quando era il momento giusto di tirarlo fuori. Ma come sono diventati oggi i due piccoli hobbit?

Ebbene, i due attori sono ancora unitissimi, molto amici, ma anche impegnati insieme nel lavoro. Nei mesi scorsi, sono stati protagonisti del podcast dedicato alla sega intitolato The Friendship Onion. Billy e Dominic si vedono spesso e mostrano spesso insieme, anche sui social, dove sono seguitissimi.

Ecco uno scatto postato proprio di recente sulla piattaforma social:

Eh si, davvero emozionante rivedere insieme Merry e Pipino, con qualche anno in più e qualche capello riccio in meno! E voi, come festeggerete il ventesimo compleanno dell’amatissima trilogia di Peter Jackson?