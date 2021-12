Tensione alle stelle al GF Vip: “Non stai mai con me”, la concorrente sbotta e scoppia in lacrime; cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Continua l’avventura dei vipponi nella casa del GF Vip 6 e, inevitabilmente, continuano le tensioni. Le discussioni sono all’ordine del giorno, così come le incomprensioni tra concorrenti che si vogliono bene. È quello che è successo qualche ora fa, quando è nato un inaspettato scontro tra due vippone molto legate tra loro.

“È quello che mi è successo tutta la vita, di persone che mi erano amiche e poi mi voltavano le spalle e diventavano amiche di altra gente. Questa cosa mi fa soffrire“. Queste le parole di una delle concorrenti, che ammette di sentirsi esclusa negli ultimi giorni, anche a causa dell’ingresso dei nuovi vip. Scopriamo i dettagli.

GF Vip, la concorrente sbotta: “Mi escludete, ci rimango male”, lo sfogo

Una discussione fortissima, quella scoppiata nella casa del GF Vip nelle scorse ore. In camera, una concorrente ha fatto quella che potremmo definire una “scenata di gelosia” nei confronti della sua amica. Di chi parliamo? Di Lulù Selassié, che si sente poco considerata da Sophie Codegoni. La principessa lamenta il fatto che, spesso, trova Sophie in compagnia delle altre concorrenti e non è mai “invitata” a stare con loro.

Sophie si difende, spiegando che Lulù passa molto tempo con Manuel, ma secondo la principessa quella della Codegoni è una scusa. “Dicevi che le Princess erano la tua spalle, l’ho proprio visto…adesso che ci sta gente nuova”, è l’accusa di Lulù, che sottolinea anche come, improvvisamente, Sophie si sia avvicinata a Soleil: “Prima hai delle cose contro alcune persone, poi ci ridi insieme”.

Sophie ribadisce: “Non puoi paragonare il rapporto che ho con questa nuova ragazza e con te, tu sei mia sorella, ti amo”. Anche Miriana Trevisan spiega a Lulù che nessuno vuole escluderla e che può inserirsi anche lei nei gruppi, senza bisogno di “invito”.

La discussione, per fortuna, si è conclusa con un abbraccio: “Sai quanto sei speciale, ho trovato un’amica che non sono mai riuscita a trovare nella mia vita.” “Tu non sei un peso, se non ti direi questo” è la replica di Lulù. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!