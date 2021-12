In tv siamo abituati a vederla così: avete visto com’era Francesca Manzini a 18 anni? Incredibile!

Bellezza e simpatia sono le sue armi vincenti: Francesca Manzini è tra le donne più apprezzate dello spettacolo, ma com’era a 18 anni?

Un talento innegabile che le ha permesso di arrivare dove forse neanche lei immaginava: tanta ironia e determinazione, arguzia e tempi televisivi perfetti sono le sue caratteristiche principali oltre, ovviamente, ad un fascino e un carisma molto particolari.

Leggi anche—–>>>Francesca Manzini, chi è il suo fidanzato Marco Scimia: dove l’abbiamo già visto e l’incredibile somiglianza con la star

Francesca Manzini, che abbiamo visto di recente anche tra la giuria dell’ultima edizione di Tale e Quale Show con una delle sue divertentissime imitazioni, è il tipico esempio di chi ce l’ha fatta.

Nonostante una gioventù difficile, con lunghi periodi caratterizzati da disagi alimentari e pensieri poco felici, come raccontato da lei stessa tempo fa a Verissimo, l’ex concorrente di Amici Celebrities si è ritagliata un posto di tutto rispetto nel panorama artistico italiano.

A prescindere dalle difficoltà incontrate da adolescente, anche quando aveva appena 18 anni la Manzini era davvero stupenda. Uno scatto da lei pubblicato su Instagram ne è la prova.

Francesca Manzini a 18 anni: che splendore, resterete di stucco!

Il periodo buio di questa bravissima artista risale a quando era molto giovane: ““Mi sono lasciata andare, bevevo anche qualcosa di più e non mi faceva bene. Oltre all’alcool c’erano anche altre cose, sì. Ne sono uscita da sola”, aveva raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin.

Leggi anche—–>>>Francesca Manzini in lacrime ammette di aver pensato a ‘gesti estremi’: “Può succedere”

Molto era dipeso anche dal rapporto col padre: “Mio padre è stato un uomo che non ha saputo dimostrare, esprimere. Mi ha cresciuta, a modo suo, e lo ringrazio per come lo ha fatto, perché per quanto io possa essere stato un fallimento per lui, io adesso sono qui con te”.

Ad ogni modo, sebbene siano stati anni difficili, Francesca oggi è al massimo del suo splendore sia dal punto di vista professionale che privato, essendo felicemente in coppia col suo fidanzato Marco.

Leggi anche——>>>Francesca Manzini come non l’abbiamo mai vista: ha cambiato look e l’ha stravolto completamente

Fonte foto: InstagramIn questa foto la vediamo a 18 anni: oltre a non essere molto cambiata rispetto ad allora, avete visto che bella?