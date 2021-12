Ambra Angiolini si è sposata, sapete chi è il fortunato? Stenterete a crederci!

L’attrice Ambra Angiolini si è sposata, ma sapete chi è il fortunato che ha conquistato la sua mano? Siamo sicuri che non ci crederete

Dopo la fine della storia d’amore con Francesco Renga e la separazione da Max Allegri, la famosa attrice è convolata nuovamente a nozze. Ambra ha sorpreso i fan. Per chi non sapesse chi è il fortunato che ha ricevuto la mano dell’ex protagonista di “Non è la Rai”, vi invitiamo a leggere l’articolo per interno. Resterete sicuramente a bocca aperta.

LEGGI ANCHE: Il tempo per Ambra Angiolini sembra non passare mai: sapete cosa fa per mantenere quel fisico da urlo?

Con chi si è sposata Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è una delle attrici più famose del cinema italiano. La sua carriera è iniziata da giovanissima, quando raggiunge il successo grazie al programma “Non è la Rai“. Ancora oggi molti la ricordano grazie al programma di Boncompagni. Dopo l’esperienza a “Non è la Rai” incide ben quattro dischi per RTI Music e conduce il Festival di Sanremo 1996.

LEGGI ANCHE: Francesco Renga, nuovo amore dopo Ambra Angiolini: chi è l’attuale compagna

Diventa famosa però, più che nelle vesti di cantante o conduttrice, in quelle di attrice. Esordisce al cinema con “Saturno contro” di Ferzan Özpetek, vincendo il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2004 al 2015 è stata legata sentimentalmente al cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo. La relazione con Renga l’ha aiutata a superare la bulimia. La loro storia d’amore, però, è terminata e dal 2017 al 2021 è stata fidanzata con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. I due sembravano potessero convolare a nozze ed invece si sono lasciati sembra per un presunto tradimento.

LEGGI ANCHE: Ambra Angiolini, l’addio su Instagram è straziante: “Mi mancherai”

Adesso Ambra si sposa di nuovo, ma sul set. L’attrice, infatti, è la moglie di Fabio Volo nel film di Paolo Costella “Per Tutta la vita“. La pellicola racconta la storia di quattro coppie che devono sposarsi una seconda volta. Insieme ad Ambra e Fabio recitano anche Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Euridice Axen, Edoardo Brandi, Ivana Monti, Renato Scarpa e Pamela Villoresi.