Amici 21, due allieve a rischio: potrebbero salutare per sempre la scuola

Due allieve di Amici 21 sono a rischio, potrebbero salutare per sempre la scuola più famosa d’Italia: ecco di chi stiamo parlando

Dura comunicazione per due cantanti del talent show condotto da Maria De Filippi. Nelle prossime settimane potrebbero dire addio alla scuola. I risultati, infatti, sono poco soddisfacenti. Cosa succederà?

Amici 21, due allieve a rischio: cos’è successo

La ventunesima edizione del talent show “Amici” entra nel vivo. Gli allievi della scuola si giocano l’accesso all’ambitissimo serale. I posti non dovrebbero essere illimitati e per questo motivo non tutti riusciranno ad accedervi.

Ogni settimana ci sono sfide per mantenere il loro posto nella scuola più famosa d’Italia. Le sfide sono decretate dalle gare che si tengono settimanalmente. Nella scorsa puntata pomeridiana, ad esempio, la gara è stata giudicata dal famoso rapper Fedez ed ha decretato che ad andare sfida saranno Nicole e Rea. Le due cantanti, infatti, sono risultate ultime nella classifica stilata dal rapper.

Subito dopo la puntata, Nicole e Rea hanno incontrato Rudy Zerbi. Il professore si è lasciato andare ad un duro sfogo. Zerbi, infatti, non vede miglioramenti nelle sue allieve e pare sia pronto a prendere una decisione dolorosa. Il posto nella scuola per Nicole e Rea potrebbe essere a rischio.

Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5, Rudy Zerbi ha spiegato che un’altra sfida per Nicole e Rea potrebbe essere inutile. Le precedenti sfide, infatti, non hanno sortito effetto. Il professore dunque starebbe pensando di sospendere la maglia ad una delle due o addirittura sostituirle.

La decisione quasi sicuramente arriverà dopo le festività natalizie. Le due cantanti avranno tutti questi giorni per pensare al loro percorso e capire dove migliorare. Al ritorno dalle vacanze, Zerbi deciderà le sorti di Nicole e Rea. Quella più in bilico pare essere Nicole, già redarguita in passato da Zerbi.