Amici 21, LDA operato da bambino: “Era una cosa abbastanza grave”, cosa ha raccontato in puntata

Amici 21, LDA racconta di essere stato operato da bambino: “Era una cosa abbastanza grave”.

Domenica 19 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Amici 21, l’ultima prima delle feste di Natale. Il talent show riprenderà a gennaio. Anche in questa puntata, le sfide non sono mancate. Alex è stato il primo ad affrontarla ed è riuscito a portare a casa la vittoria.

Cristiano, allievo della maestra Alessandra Celentano, ha affrontato ben due sfide, una voluta dal maestro Raimondo Todaro e un’altra da parte della maestra Veronica Peparini. Il ballerino è riuscito a vincerle entrambe. Una nuova gara di canto ha visto al centro dell’attenzione i cantanti e a giudicarli è arrivato Fedez. In studio, è stato posizionato un albero con le facce degli allievi. Dopo ogni esibizione, il cantante o ballerino, apriva il cassetto per prendere il suo dono di Natale, ricevuto dalla famiglia. Quando è arrivato il momento di LDA, l’allievo ha raccontato di essere stato operato da bambino.

Leggi anche Amici 21, colpo di scena tra LDA ed Elena: cosa è successo subito dopo la puntata

Amici 21, LDA operato da bambino: cosa ha raccontato in puntata l’allievo

L’ultima puntata di Amici 21, prima delle feste di Natale ha riservato alcune sorprese agli allievi. In studio è stato posizionato un albero, con dei cassetti con sopra le facce dei ragazzi. All’interno, c’era un dono da parte della propria famiglia.

Leggi anche Amici 21, LDA chiama Gigi D’Alessio e mostra il suo primo disco d’oro: la reazione del cantante

Quando è arrivato il turno di LDA, dopo aver cantato prima davanti a Fedez, ha aperto il cassetto e ci ha trovato dentro un peluche. Il cantante ha raccontato di essere molto legato al pupazzo, perchè l’ha tenuto al suo fianco in un momento difficile. Il giovane ha detto di aver subito un’operazione quando era bambino.

“Questo è ‘Azzurrino’, e ricordo che questo pupazzo mi è stato regalato quando mi operai da bambino, che avevo una cosa abbastanza grave e io l’ho portato in sala operatoria con me”, ha detto Luca D’Alessio, rivelando che è stato fondamentale per lui, tenerlo con sè in quel momento. Subito dopo, Maria De Filippi ha letto alcune parole scritte da suo fratello maggiore, il tutto seguito da foto e da un bellissimo filmato.