Avete mai visto la mamma di Giulia De Lellis? L’influencer è molto legata alla sua famiglia e spesso pubblica foto insieme.

Giulia De Lellis è diventata nota dopo la sua partecipazione ad Uomini e donne, in veste di corteggiatrice. All’epoca, fu la scelta di Andrea Damante e i due sono stati insieme molti anni. Questa storia d’amore ci ha fatto sognare ad occhi aperti, ma dopo vari tira e molla, si è conclusa. Oggi, Giulia è felice e innamorata al fianco del suo Carlo Beretta.

La coppia si mostra spesso insieme e l’influencer non manca di rendere note dolci foto e lasciare dediche speciali al suo fidanzato. Ma sappiamo che lei ha un legame speciale anche con la sua famiglia. Voi avete mai visto la mamma della De Lellis? Si somigliano moltissimo.

Giulia De Lellis, avete mai visto la sua mamma? L’influencer è molto legata alla sua famiglia

Dopo la sua esperienza ad Uomini e donne, Giulia De Lellis è riuscita a creare un impero. Con oltre 5 milioni di follower sui social, è sicuramente una delle influencer più amate e seguite. In particolare, è sicuramente una delle corteggiatrici del programma di Maria De Filippi che ha raggiunto maggior successo.

La sua storia d’amore con Andrea Damante ci ha fatto sognare ma dopo vari tira e molla si è conclusa e oggi è serena e innamorata accanto a Carlo Beretta. La De Lellis pubblica spesso foto insieme al suo fidanzato e dobbiamo dire che sono tutte molto belle. Sappiamo che è molto legata alla sua famiglia, in particolare ha un bellissimo rapporto con le sue nipoti. Il tempo trascorso con loro non è mai troppo. Giulia è molto bella e avrà sicuramente preso questa particolarità da sua madre, perchè è una signora di grande classe: l’avete mai vista?

Osservando lo scatto, notate la somiglianza? La De Lellis e sua madre hanno molti tratti in comune, entrambe sono more, colore che le accomuna. Sua mamma è una signora di grande eleganza, e in questa foto è ben evidente. Si chiama Sandra Piciacchia e a quanto pare, gode anche lei di un certo seguito sui social, dove ama condividere scatti con la sua famiglia.