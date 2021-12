In Beautiful si mostra così: vedere questo scatto vi lascerà senza parole; look rivoluzionato per l’attrice.

Finalmente è arrivata! Nelle puntate italiane di Beautiful ha fatto il suo ingresso un nuovo personaggio che promette scintille. Si tratta di Paris Buckingham, sorella di Zoe. La ragazza ha tutta l’aria di essere un peperino e più di un uomo resterà ammaliato dal suo fascino. E dal suo look particolare: taglio cortissimo e capelli rosa. Ma qual è il suo look attuale?

La bellissima attrice, che è anche cantante, ha cambiato il suo look: curiosi di vederla ora? Diamo un’occhiata da uno scatto condiviso proprio da lei sul suo canale ufficiale di Instagram. Resterete di stucco.

Beautiful, Paris si mostra così nelle prime puntate: vedere questo scatto vi stupirà

Il vulcano Paris si è abbattuto su Beautiful! La sorella di Zoe è arrivata a Los Angeles e, se il buongiorno si vede dal mattino, accadrà di tutto. La ragazza attirerà l’attenzione di più di un personaggio, tra cui Zende Dominguez! E, inevitabilmente, entrerà in conflitto con la sorella, attratta dal giovane stilista: è l’inizio di uno scontro tra le Buckingham? Staremo a vedere! A vestire i panni di Paris è l’attrice e cantante Diamond White, super seguita anche sui social. E, proprio sui social, l’attrice ha sfoggiato un look diverso da quello con cui la vediamo adesso.

Nelle prime puntate di Beautiful, Paris sfoggia un taglio corto, color rosa fluo! Qual è il suo look adesso? Ebbene, l’attrice non ha modificato il taglio, ma ha rivoluzionato il colore, optando per un biondo platino. Date un’occhiata:

Eh si, davvero bellissima! Spulciando il suo canale Instagram, vediamo che Diamond ha optato per tanti colori di capelli e tagli diversi nel corso della sua vita, abituando i suoi fan a continui “colpi di testa”. Quale sarà il prossimo look? Quel che è certo è che l’attrice è meravigliosa in tutte le versioni. E voi, state seguendo le nuove puntate di Beautiful? Stanno per arrivare colpi di scena incredibili.