Blanca, la nuova serie televisiva sta spopolando, ma sapete di chi è la colonna sonora?

La nuovissima serie televisiva Blanca sta velocemente riscontrando un grande successo. Gli appassionati dello show televisivo vogliono sapere tutto, a partire da chi è che canta la colonna sonora.

Blanca, la nuova serie in onda su Rai 3, ha come protagonista una giovane ragazza cieca, Blanca, che lavora in polizia, accompagnata sempre dal suo fedele cane Linneo. La serie tv, prodotta da Lux Vide e Rai Fiction è stata ispirata dai romanzi di Patrizia Rinaldi. La vita di Blanca verrà messa alla prova da tante sfide, sia a livello lavorativo, ma anche sentimentale. La protagonista della serie viene interpretata dalla talentuosa Maria Chiara Giannetta. Curiosi di sapere di chi è la colonna sonora della serie?

Blanca, sapete di chi è la colonna sonora?

Tra le varie curiosità che aleggiano intorno alla serie, una delle questioni più interessanti è la scelta della colonna sonora e gli interpreti che l’hanno cantata. Durante l’intervista con TV sorrisi e canzoni, sono state moltissime le domande fatte alla produzione di Blanca, per saperne un pò di più sulla serie di successo. Una delle prime domande riguarda la colonna sonora, che è stata creata e interpretata dalla band italiana Calibro 35.

Alla domanda del perché proprio questa scelta, la produzione risponde che “al regista e produttore esecutivo Jan Maria Michelini piace partire dalla musica per i suoi lavori. Si è chiesto cosa ascolta Blanca, domandandosi se fosse possibile coniugare la nostalgia degli Anni 70, delle grandi colonne sonore, con il mondo contemporaneo. Ha quindi chiesto a chi quella musica già la respirava da tempo: i Calibro 35. I quali hanno dato anima al progetto con le loro geniali intuizioni musicali”. Effettivamente la band formatasi a Milano nel 2007 è famosa per il loro sound ispirato alle colonne sonore di molti film di genere poliziesco tipici dell’Italia degli anni settanta. Sul profilo Instagram della band appaiono molti post che pubblicizzano la serie tv Blanca ma soprattutto la loro colonna sonora.

Una scelta veramente azzeccata quella del regista Jan Maria Michelini, che ha voluto i Calibro 35 per dare il suono alla serie Blanca.