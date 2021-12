“Sai usare solo le mani”, caos al Gf Vip 6: volano parole pesanti

Caos al Gf Vip 6, volano parole pesanti: “Sai usare solo le mani”, in questo articolo vi sveliamo cos’è successo nelle ultime ore

La tensione è alle stelle al Grande Fratello Vip, sia dentro che fuori dalla casa più spiata d’Italia. Spesso, infatti, le rivalità vengono coltivate anche lontano dalle quattro mura site a Cinecittà. Nelle ultime ore, un ex inquilino della casa ha sbottato nei confronti di un suo ex compagno d’avventura.

Caos al Gf Vip 6, volano parole pesanti

La sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nel vivo. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno ricevuto una notizia inattesa. Il reality show non terminerà a dicembre 2021, bensì a marzo 2022. La notizia non è stata accolta da tutti allo stesso modo: c’è chi ha deciso di restare nella casa e chi invece (come Francesca Cipriani o Aldo Montano) ha deciso di abbandonare il programma.

Man mano che i giorni passano, la tensione sale sempre di più nella casa più spiata d’Italia. Le discussioni sono all’ordine del giorno. Le rivalità, però, vengono coltivate non solo all’interno della casa, ma anche all’esterno. Proprio nelle ultime ore, uno degli ex concorrenti del reality show si è scagliato contro un suo ex compagno d’avventura. “Sai usare solo le mani“, ha esclamato sui social.

A pronunciare questa frase è stato Alex Belli, uno dei concorrenti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il ‘vippone’ è stato allontanato dalla casa perchè ha infranto le regole, ma continua ad essere al centro delle dinamiche del gioco. Nella scorsa puntata ha avuto un confronto con Soleil Sorge.

Nelle ultime ore, invece, si è scagliato contro Aldo Montano con un tweet: “Giudicate, criticate, prendete posizioni.. la verità è solo una che con il mio essere fuori dagli schemi vi ho dato da parlare. Anche a te Aldo Montano che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è usare le mani. Shh”.