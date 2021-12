Che lavoro faceva Eva Grimaldi prima di diventare attrice? Impensabile ‘retroscena’

È stata la più desiderata negli anni ’80 e ancora oggi è bellissima, ma non tutti immaginano che lavoro faceva Eva Grimaldi prima.

Arrivata da pochi giorni nella casa del GF Vip 6, Eva Grimaldi è un volto sicuramente molto amato dal pubblico. La sua carriera spazia tra tv, cinema e teatro e sin dagli anni ’80 rappresenta una vera icona di bellezza senza tempo.

Leggi anche—–>>>Eva Grimaldi, qual è il suo vero nome? Non tutti ne sono a conoscenza

Nata il 7 settembre 1961, è originaria della provincia di Verona e, nonostante da piccola sia stata affetta da dislessia e balbuzie, è riuscita ad avere un futuro lavorativo brillante proprio come attrice, professione in cui il linguaggio è molto importante.

Ha recitato infatti in fiction di successo come Il Bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la vergogna ma anche al cinema con registi del calibro di Federico Fellini e Mario Monicelli, per citarne qualcuno.

Pochissimi sanno però che, essendo nata in un famiglia molto povera, Eva svolgeva tutt’altro lavoro prima di raggiungere la fama.

Eva Grimaldi prima del successo: che lavoro faceva la gieffina

Molto legata alla sua famiglia, la Grimaldi ha ricordato in un’intervista con Barbara D’Urso che sua madre faceva le pulizie in un istituto di suore per poterle pagare una scuola idonea a correggere la sua balbuzie.

Leggi anche—–>>>Eva Grimaldi al GF Vip, chi è: anni, Instagram, matrimonio, il suo vero nome e dove vive

“Eravamo una famiglia molto povera, siamo cresciuti con la Caritas“, confessò a Domenica In. Ebbene, nessuno immaginerebbe mai che prima di diventare un’artista così amata, la bella Eva lavorava come benzinaia. Proprio così: essendo stata sempre una gran lavoratrice, Eva annovera anche questa esperienza nel suo curriculum!

Ora l’attrice veneta è tra i concorrenti del GF Vip 6 e trascorrerà nella casa di Cinecittà il Natale e le altre feste. Sua moglie Imma Battaglia la sostiene moltissimo in questa sua avventura e siamo certi che presto le farà una sorpresa.

E voi riuscite ad immaginarla in quegli anni che hanno preceduto il suo enorme successo?