Cosa andrà in onda il 24 e il 31 dicembre al posto del GF Vip? La programmazione di Canale 5 senza il reality di Alfonso Signorini.

L’edizione numero 6 del GF Vip è entrata ormai nel vivo. La vita dei vipponi nella casa più spiata della tv prosegue, tra prove settimanali, flirt, liti e incomprensioni. Chi riuscirà a restare in gioco fino a metà marzo? Staremo a vedere! Nel frattempo, è arrivato un annuncio importante per i telespettatori del reality: il programma saluta il doppio appuntamento settimanale!

Non è una decisione definitiva, ma sicuramente il GF non andrà in onda per due venerdì consecutivi, ovvero il 24 e il 31 dicembre. La prossima puntata in diretta andrà in onda il 27 dicembre, ma cosa sostituirà il reality nei due venerdì di festa? Scopriamolo insieme!

LEGGI ANCHE —->“Mi sta rompendo i c******i”: la concorrente è appena arrivata al Gf Vip ma ha già qualcosa da dire

GF Vip, stop al doppio appuntamento settimanale: cosa andrà in onda il 24 e il 31 dicembre

Ora è ufficiale: il GF Vip non andrà in onda venerdì 24 e venerdì 31 dicembre. Il doppio appuntamento col reality andrà in pausa, almeno per qualche settimana: ad annunciarlo è stato anche Alfonso Signorini, nel corso della puntata di ieri sera del reality show. Ma cosa andrà in onda al posto della trasmissione?

Ebbene, in pieno clima festivo, venerdì 24 dicembre andrà in onda il Concerto di Natale, condotto da Federica Panicucci. E la conduttrice farà compagnia ai telespettatori anche l’ultima notte dell’anno: sarà proprio la Panicucci a condurre Capodanno in musica, affiancata da Al Bano Carrisi, il 31 dicembre. A causa della pandemia, il 31 dicembre dello scorso anno era stato affidato proprio al GF Vip, che è andato in onda in diretta con una puntata speciale. Quest’anno si torna in piazza, con musica e tante sorprese per attendere l’anno nuovo.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, “Non voglio fare piazzate con questo soggetto”: rissa sfiorata in studio, attimi di tensione per Signorini

E voi, sarete sintonizzati su Canale 5 il 24 e 31 dicembre? Ricordiamo che potrete comunque seguire la vita dei vipponi in casa anche durante le feste sintonizzandovi sul canale 55 Mediaset Extra, attraverso l’app ufficiale o sul sito Mediaset.