“E’ finito tutto”: Elettra Lamborghini si sfoga, cos’è successo

Elettra Lamborghini si sfoga: “è finito tutto” spiega, cosa sarà successo alla simpatica ragazza?

La mitica Elettra Lamborghini è veramente un uragano di energia positiva. Una ragazza dai mille talenti che sta riscontrando sempre più soddisfazioni e successi nella sua carriera, ma anche nella vita privata.

Si è infatti sposata da poco meno di un anno con il suo grande amore, il DJ di origine olandese Nick van de Wall, conosciuto come Afrojack. La loro storia ha fatto sognare i più romantici e ora che sono ufficialmente una coppia di sposi, Elettra tira le somme durante un’intervista, di questo primo anno passato insieme. Sembrerebbe però che c’è qualcosa che infastidisce la carismatica Lamborghini, la quale si sfoga affermando “è finito tutto”. Cosa sarà successo?

Durante l’intervista con Grazia, Elettra Lamborghini racconta come sta vivendo la sua vita da donna sposata, e rivela che alcune attenzioni che prima riceveva costantemente, ora sono sparite. Non temete, tra la coppia procede tutto a gonfie vele, ma la cantante racconta che da quando si è sposata, sente il suo sex appeal crollato del tutto. “Tesoro, non mi si fila più nessuno. Da quando sono sposata è finito tutto, non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una femminona, ma mi notano di meno”.

Tuttavia Elettra Lamborghini è molto felice in questo momento della sua vita. Il matrimonio con il suo Nick procede alla grande, la sua carriera è sempre in ascesa, e ha perfino un nuovo membro della famiglia. Si tratta della sua nuova e dolcissima cagnolina Lea, con cui è già diventata inseparabile. L’ha perfino portata con se durante la puntata di Verissimo andata in onda lo scorso 12 dicembre. Elettra Lamborghini conclude la sua intervista con Grazia rivelando anche qualche aspetto della sua carriera. “Molti dicono che sono arrivata solo con il sedere, nel vero senso della parola. Ma non è così, ho ricevuto tante porte in faccia, ma sono passata oltre” conclude.

Noi adoriamo Elettra Lamborghini e siamo curiosi di vederla ancora raccontare di se in altre trasmissioni.