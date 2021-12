Tutti amano e conoscono Ficarra e Picone, ma non tutti immaginano questo ‘retroscena’: in pochissimi lo conoscono.

Ficarra e Picone è un duo comico molto famoso e apprezzato in Italia. La loro comicità ha scandito un’intera generazione, ma non tutti immaginano questo particolare ‘retroscena’ sugli inizi della loro carriera.

Salvatore Ficarra e Valentino Picone sono due comici siciliani che si conoscono da sempre, si sono incontrati per caso in un villaggio turistico a Taormina, e non si sono più lasciati. Sono infatti coetanei e conterranei, poiché sono nati entrambi nel 1971 e tutti due sono originari di Palermo. Anche se iniziano da giovani, il successo che tutti noi conosciamo, è iniziato nel 2001 con il programma Zelig. Oltre ad essere comici, specialisti nei cabaret, hanno anche un grande talento nella conduzione, come dimostrano a Striscia La Notizia. Nel loro curriculum artistico vantano anche svariati film, tra cui Chiedimi se sono felice, La matassa, Femmine contro maschi e molti altri. Tuttavia, non tutti immaginano un retroscena su di loro, in pochissimi lo conoscono.

Ficarra e Picone, non tutti immaginano questo retroscena

Il duo comico di Ficarra e Picone si è formato nel 1993, ma ricordate un dettaglio in più? Il retroscena che in pochissimi si immaginano è che i due amici inizialmente erano in tre. La formazione originale era formata dai due noti comici e un loro grandissimo amico, Salvatore Borrello. Il nome iniziale del trio comico era Chiamata Urbana Urgente, e si esibiscono in molti locali di cabaret della Sicilia.

Nel 1998 da trio diventano un duo, quello che oggi tutti conosciamo, Ficarra e Picone. Di questo cambiamento sappiamo solo che Salvatore Borrello ha lasciato la formazione per dedicarsi ad altro nella vita. Non è chiaro se questo allontanamento sia dovuto a problemi tra i componenti o semplicemente dei naturali cambiamenti di vita. Quel che è certo è che Ficarra e Picone ora, condividono ben 25 anni di carriera insieme, senza mai separarsi. Il loro segreto, come avevano già scherzato in passato, è la loro ‘disistima reciproca’.

Noi adoriamo il duo comico composto da Ficarra e Picone. E voi sapevate che all’inizio della loro carriera erano in tre?