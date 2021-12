GF Vip, Adriana Volpe abbaglia in oro: qual è il brand del favoloso abito

Anche ieri sera al GF Vip Adriana Volpe ha lasciato tutti senza fiato: l’opinionista ha scelto un abito oro per gli auguri di Buon Natale.

Ogni settimana, per ben due serate, Adriana Volpe stupisce tutti con i suoi look sempre notevoli. Tanti gli abiti da sera con cui la showgirl ha deliziato gli occhi del pubblico finora, ma l’abito di ieri era davvero superlativo!

Una cascata d’oro che ben si sposava con i suoi ricci biondi ed esaltava la sua silhouette fasciandola fino all’altezza del ginocchio. Un trucco sapiente ha poi fatto il resto: lo smokey eyes, che rende più profondo ed intenso lo sguardo, è stato infatti la ciliegina sulla torta.

A colpire è stato soprattutto il colore del vestito, evidentemente scelto in occasione dell’ultima puntata prima del Natale. Tra il rosso e l’oro, la Volpe ha scelto la seconda opzione in perfetta sintonia con la puntata ‘scintillante’ (in tutti i sensi) a cui abbiamo assistito.

Adriana Volpe superlativa in oro: l’abito in perfetto stile natalizio convince tutti

Come ha avuto occasione si mostrare in tutte le precedenti puntate del GF Vip 6, Adriana può permettersi qualunque tipo di mise. Ovviamente, con un fisico talmente perfetto, lo stile ‘a sirena’ è quello che più mette in risalto il suo fisico armonico.

E’ stata lei stessa sulla sua pagina Instagram a fornire i dettagli dello strepitoso abito indossato: si tratta di un modello firmato Fabiana Ferri, lungo, con bretelle e scollatura profonda. I capelli ricci, sciolti e morbidi, hanno dato un tocco di eleganza senza troppo rigore, incorniciando il viso dell’ex modella.

Chissà con cosa ci sorprenderà la bella Volpe nella puntata di lunedì 27, l’ultima di questo 2021! Sarà sicuramente all’altezza dell’occasione, scommettiamo?