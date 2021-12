GF Vip, “Non voglio fare piazzate con questo soggetto”: rissa sfiorata in studio, attimi di tensione per Signorini

Se i concorrenti nella casa del GF Vip litigano, gli eliminati in studio non sono da meno: ieri sera stava per scoppiare una mega rissa.

Da sempre il GF Vip, in tutte le sue edizioni, è stato ed è teatro di mille scontri e liti: anzi, a dirla tutta, sono proprio questi episodi il ‘sale’ del programma. Ma se per ciò che accade in casa c’è da restare di stucco a volte, ciò che succede fuori non è da sottovalutare.

A contribuire a polemiche e polveroni mediatici sono senza dubbio i social, utilizzati spesso dagli ex concorrenti per provocare o togliersi qualche sassolino dalla scarpa con i loro ex compagni d’avventura.

E’ quanto accaduto in questi giorni tra Aldo Montano ed Alex Belli. Il primo è uscito dal gioco per sua scelta, per aver rifiutato il prolungamento fino a marzo. Il secondo, invece, è stato squalificato per aver violato le regole anti-Covid. Tornati alla vita reale, entrambi hanno potuto tornare ad utilizzare i propri account social e le divergenze pregresse si sono alimentate nuovamente.

Durante una diretta Instagram, Montano ha risposto a chi gli chiedeva un’opinione su Belli dicendo di trovare grave la condotta dell’attore al GF Vip in tutti i casi, sia se avesse costruito a tavolino il triangolo con Soleil e Delia, sia se fosse stato sincero nei confronti dell’italo americana essendo legato ufficialmente ad un’altra donna.

Anche Alex ha scritto un tweet al veleno contro lo schermidore dicendo di aver fatto venire fuori la sua vera natura. Quando in studio Alfonso Signorini ha introdotto di nuovo l’argomento, gli animi si sono scaldati e stava per nascerne una rissa.

GF Vip, è ancora guerra tra Alex e Aldo: evitata per poco la rissa in studio

Dopo aver visto il video delle dichiarazioni di Montano, Belli si è alzato dalla sedia avvicinandosi all’atleta e a Signorini. “Il nostro legame si è spezzato perché ho visto le cose che pensa, è venuto fuori. Io ti ho fatto venire fuori per quello che sei”, ha ribadito l’attore.

C’è mancato poco che i due venissero alle mani, tanto che Alfonso Signorini è apparso visibilmente teso. “Sto a casa tua non voglio fare piazzate con ‘sto soggetto. La cosa che mi dispiace è che io ci ho creduto, ci ho creduto in lui, ma ha fregato tutti”, ha detto Aldo Montano preso dalla collera.

Alla finale mancano ancora quasi tre mesi: secondo voi, i due ex gieffini si scontreranno ancora nel corso delle prossime puntate?