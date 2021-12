GF Vip, ora non ci sono più dubbi: Signorini lo ha annunciato in diretta nel corso della puntata di ieri, lunedì 20 dicembre.

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip in onda ieri sera, 20 dicembre 2021. Una puntata durante la quale è successo di tutto, dall’entrata di nuovi vipponi al nuovo incontro tra Alex Belli e Soleil Sorge. E proprio nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha annunciato una novità che riguarda proprio il reality show.

Sapete cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione? Vi spieghiamo tutto nei dettagli.

LEGGI ANCHE ——>“Mi sta rompendo i c******i”: la concorrente è appena arrivata al Gf Vip ma ha già qualcosa da dire

GF Vip, Signorini lo ha annunciato in diretta: cosa accadrà nelle prossime puntate

Colpi di scena a non finire nella casa del Grande Fratello Vip. Il percorso dei vipponi prosegue, tra alti e bassi, tensioni e discussioni. Che andranno avanti ancora a lungo: la sesta edizione dello show terminerà a metà marzo, diventando l’edizione più lunga di sempre. Nei prossimi giorni, però, ci saranno delle novità!

Il reality, infatti, saluterà il doppio appuntamento settimanale: il GF Vip non andrà in onda venerdì 24 dicembre e venerdì 31 dicembre. Nelle festività natalizie, quindi, la trasmissione andrà in onda soltanto di lunedì. Quando sarà trasmessa la prossima puntata in diretta? Lunedì 27 dicembre! Come sempre, però, potrete seguire la vita dei vipponi in casa attraverso il canale 55 o la diretta su app e sito ufficiale.

Al posto del reality show di Alfonso Signorini andrà in onda il Concerto di Natale, condotto da Federica Panicucci, venerdì 24 dicembre. E la Panicucci tornerà anche per l’ultima notte dell’anno, al timone di Capodanno in musica, al fianco di Al Bano.

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, Adriana Volpe abbaglia in oro: qual è il brand del favoloso abito

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, “Non voglio fare piazzate con questo soggetto”: rissa sfiorata in studio, attimi di tensione per Signorini

Come per la scorsa edizione, i vipponi trascorreranno le vacanze natalizie nella casa. Chi si lascerà andare ad appassionati baci sotto il vischio? Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni.