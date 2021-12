“Mi sta rompendo i c******i”: la concorrente è appena arrivata al Gf Vip ma ha già qualcosa da dire

E’ appena arrivata al Gf Vip ma ha già qualcosa da dire: la concorrente non ha retto e l’ha detto chiaramente.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri sera, lunedì 20 dicembre. Ancora una volta, al centro dell’attenzione il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Sono state mostrate delle clip del precedente ed ultimo confronto, prima dell’arrivo della mamma dell’ex corteggiatrice. Wendy non ha apprezzato per nulla l’atteggiamento di Alex e aveva qualcosa da dire.

La preferita dal pubblico, con sua grande sorpresa, è stata Lulù. La principessa etiope si è mostrata molto felice e ha ringraziato tutti coloro che l’hanno votata, mandando un bacio. Come ha detto Alfonso Signorini, i concorrenti in puntata, si mostrano molto pacifici, ma sotto sotto cova altro e le incomprensioni sono sempre presenti ma spesso ben nascoste. E così sembrerebbe, perchè la nuova concorrente, ha già qualcosa da dire, non sopportando più il comportamento di Manila.

“Mi sta rompendo i c******”: la nuova concorrente non sopporta l’atteggiamento di Manila

Il Grande Fratello Vip terminerà il 14 marzo 2022. La settimana scorsa abbiamo appreso la decisione dei concorrenti. Avevano la possibilità di decidere se restare in casa o lasciare il gioco. Solo Francesca Cipriani e Aldo Montano hanno deciso di lasciare la casa del Gf Vip.

La Cipriani ha detto di dover ritornare per problemi di salute, per poter fare dei controlli specifici. Montano ha preferito tornare dalla sua famiglia, dopo mesi di distanza. In queste ultime tre puntate, c’è stato l’ingresso di nuovi concorrenti, in vista del prolungamento. Sembrerebbe, però, che già i rapporti siano in fase di rottura. Federica Calemme, entrata venerdì scorso, insieme ad Eva Grimaldi e Alessandro Basciano, ha già qualcosa da dire.

L’ex professoressa de L’Eredità non sopporta più il comportamento di Manila nei suoi confronti e ne ha parlato con Manuel e Lulù: “Già da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i c*****i. Sono venuta, e dice, l’accappatoio qua, e questo qua, Federica fai i piatti, Federica fai quello…”, ha sbottato la concorrente. A quanto pare, la Calemme ha lamentato il fatto che Manila sia sempre pronta a dirle cosa fare in casa, non lasciandole un attimo di pace. Voi da che parte state?