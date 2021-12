Prima un commuovente addio in pista, poi l’annuncio a sorpresa: arriva il colpo di scena, cosa accadrà?

Non sono mancate le emozioni nella serata in cui la magnifica professionista della danza da l’addio in pista. Ma poi arriva l’annuncio a sorpresa, la rivedremo ancora!

Durante l’ultima puntata del programma arriva un omaggio per ricordare una delle grandi protagoniste della storia del talent show. Dopo una stupenda esibizione in tema natalizio, la conduttrice prende da parte la nota ballerina per farle rivivere le grandi avventure vissute nel corso di questi 12 anni. La commozione e la stima non ha risparmiato nessun presente. Tutti in piedi per la ballerina che è un pezzo di storia dello show. La conduttrice spende dolci parole per la donna, dicendole “tu sei un pezzo del mio cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l’entusiasmo, per la sincerità, per tutto quello che sei stata per questo programma”.

L’addio in pista poi l’annuncio a sorpresa: colpo di scena!

La finale della sedicesima edizione è stata ricca di emozioni, soprattutto per la ballerina professionista Sara Di Vaira, che ha ballato sulla pista di Ballando con le stelle, insieme a tutte le sue colleghe, per l’ultima volta. Dopo l’esibizione, la conduttrice Milly Carlucci trattiene la Di Vaira accanto a se, mostrandole una clip in cui la ballerina è protagonista. Viene ripercorsa tutta la sua storia a Ballando, a partire dalla sua vittoria con Lasse Matberg fino ai vari secondi posti con altrettanti concorrenti.

Milly Carlucci, visibilmente emozionata le dedica splendide parole, rivelando però un colpo di scena, rivedremo Sara Di Vaira ancora, in un altro programma e in altre vesti. La conduttrice ha salutato la Di Vaira dicendole “non è facile salutare una maestra così grande, una donna così straordinaria. Tu sei un pezzo del mio cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l’entusiasmo, per la sincerità, per tutto quello che sei stata per questo programma. Lei è grande perché un’atleta deve anche sapere quando è il momento di ritirarsi. Ma lei non la perdiamo definitivamente. Lei sarà con noi al Cantante Mascherato in una nuova veste”.

Sembrerebbe quindi che la ballerina non sparirà definitivamente dalla scena ma che potremo goderci la sua presenza nel programma il Cantante Macherato.