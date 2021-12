Rea in lacrime ad Amici 21: è delusa e dopo la puntata ha un momento di sconforto molto forte

Amici 21, una puntata molto difficile per Rea, ritornata in casetta scoppia in lacrime.

Domenica 19 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di Amici 21 prima delle feste di Natale. Il talent ritornerà a gennaio. I ragazzi hanno ricevuto un regalo, un dono e un messaggio da parte della propria famiglia, dato che, passeranno le festività natalizie in casetta e non torneranno a casa.

Anche questa volta c’è stata la gara dei cantanti. A giudicarla è arrivato Fedez, che ha messo al primo posto Alex e agli ultimi Nicol e Rea. Quest’ultima, quando è ritornata in casetta, ha avuto un forte momento di sconforto. Delusa per la sua esibizione, è scoppiata in lacrime e Nicol ha cercato di consolarla.

Momento di sconforto per Rea ad Amici 21: delusa da quanto accaduto, scoppia in lacrime

Nella puntata di domenica 19 dicembre di Amici 21, tutti gli allievi hanno ricevuto un regalo in vista delle feste di Natale. In studio, Maria De Filippi ha fatto entrare un albero di cassetti con le facce dei ragazzi. In ogni cassetto, c’era un dono da parte della famiglia.

Sappiamo che, come l’anno scorso, non torneranno a festeggiare il Natale a casa, ma passeranno le feste insieme in casetta. Anche in questa puntata, c’è stata una gara dei cantanti e a giudicarla è stato Fedez. L’artista ha messo agli ultimi post Nicol e Rea. Subito dopo la puntata, Rea, entrata in casetta, ha avuto un momento di sconforto ed è crollata in lacrime, delusa dalla sua esibizione.

“Mi sono impegnata così tanto, sono tre giorni che sono chiusa in sala 8 a provare questa canzone, mi è sempre venuta“, ha detto la cantante. Nicol ha cercato di farle capire che nella vita ci saranno tanti momenti così e che non sempre le cose vanno bene, ma non deve buttarsi giù adesso. In puntata, Rea aveva cantato una canzone di David Bowie, Life on Mars, ma rivisitandola. All’inizio ha avuto un momento di titubanza, ma in un secondo tempo, è partita bene. Fedez ha messo la cantante all’ultimo posto della classifica. Non soddisfatta della sua esibizione, Rea ha avuto un crollo.