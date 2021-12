La ricordate al Grande Fratello 9? Cosa fa oggi a distanza di dodici anni dal reality

Che fine ha fatto una delle concorrenti del Grande Fratello 9: non immaginereste mai cosa fa oggi, sono trascorsi ben dodici anni!

I veri appassionati del Grande Fratello si ricorderanno certamente della nona edizione del reality, tra quelle riservate a persone sconosciute. Nonostante sia trascorso ben più di un decennio, la maggior parte del suo cast è ancora nel cuore dei telespettatori.

Correva l’anno 2009 e dal 12 gennaio al 20 aprile i concorrenti vissero la loro avventura nella casa più spiata d’Italia. Conduttrice dell’epoca era la bravissima Alessia Marcuzzi affiancata da Alfonso Signorini nelle vesti di opinionista.

Fu l’edizione vinta da Ferdi Berisa che portò a casa il corposo montepremi di ben 300.000 euro: vi parteciparono personaggi ricordati ancora oggi come Francesca Fioretti, Cristina del Basso, Vanessa Ravizza, Gianluca Zito, Siria De Fazio, Laura Drzewicka e tanti altri. Non mancarono due clamorose squalifiche: Paolo Mari e Federica Rosatelli furono espulsi dal gioco per gesti e comportamenti assolutamente contrari al regolamento.

L’ex gieffina di cui vi parliamo è Claudia Perna: restò nella casa solo 57 giorni ma, considerato che l’edizione terminò dopo 99 giorni, si può considerare un buon traguardo.

Claudia Perna del Grande Fratello 9: eccola oggi

Ai tempi del suo ingresso nella casa, Claudia aveva solo 25 anni e decise di lanciarsi in quell’avventura per dimostrare che tutto è possibile per tutti, indipendentemente dalle circostanze di partenza.

Uscita dal programma, Claudia Perna iniziò a studiare recitazione e, in effetti, riuscì nel suo intento. Nel 2011 l’abbiamo vista nella soap opera Agrodolce e due anni dopo ha partecipato allo spettacolo Dietro i tuoi passi, presentato al Roma Fringe Festival 2013.

Oggi è lontana dalla tv ma dopo ben dodici anni la ritroviamo in ottima forma come si vede dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Dalla bio sul popolare social network si apprende che la Perna è diventata una scrittrice e sceneggiatrice. Inoltre, ha messo su famiglia ed è diventata mamma di due splendidi bambini.