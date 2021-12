Rudy Zerbi ha un sogno nel cassetto: “E lo farò”, non ha nulla a che fare con la tv; il retroscena che non tutti conoscono.

Da più di dieci anni è un volto fisso della trasmissione di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Parliamo di Rudy Zerbi, che dal 2009 veste i panni di insegnante di canto nel talent show di Maria De Filippi. Critico musicale, conduttore radiofonico e produttore discografico, ma non tutti sanno che Rudy ha un sogno nel cassetto che non ha ancora realizzato.

Un sogno che non ha nulla a che fare col mondo della tv o della radio: curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi raccontiamo il retroscena che non tutti conoscono.

Sapete qual è il sogno del cassetto di Rudy Zerbi? Non indovinereste mai

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo e tra i protagonisti assoluti, anche quest’anno, c’è Rudy Zerbi. L’insegnante di canto è famoso per la sua severità nei confronti degli allievi, ma non mancano momenti di intrattenimento e gag senza fine. Ma sapete qual è uno dei sogni di Rudy, che non è stato ancora realizzato? Non c’entra assolutamente nulla con la sua attuale carriera.

A Vanity Fair, Zerbi ha rivelato di voler aprire una gelateria: “Lo farò”. Insomma, un desiderio al momento irrealizzato, ma chissà cosa accadrà in futuro per il mitico insegnante di Amici.

E voi, state seguendo questa edizione del talent show di Maria De Filippi? La messa in onda del programma si stopperà per la vacanze natalizie e tornerà a gennaio. Al termine di C’è posta per te, invece, partirà il tanto atteso serale, con ogni probabilità a marzo. Noi non vediamo l’ora, e voi?