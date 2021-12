Il Giudice di Tu si que vales ha scoperto solo a 30 anni chi è suo padre: gliel’ha confessato sua madre malata.

Negli ultimi mesi l’abbiamo visto in veste di giudice a Tu si que vales, programma in onda il sabato sera. Nel talent show, insieme agli altri protagonisti, ci ha fatto ridere e divertire. Oggi è molto popolare e della sua vita privata e professionale si conoscono molte cose.

Non tutti sanno, forse, che il giudice del talent show ha scoperto solo a 30 anni l’identità del suo vero padre. E’ stata sua madre a confessarglielo, quando ha scoperto di avere un brutto male. La donna non voleva andarsene senza che suo figlio sapesse un pezzetto importante della sua vita e così, di punto in bianco, guardando la televisione, ha fatto questa confessione.

Rudy Zerbi ha così saputo, all’improvviso, che suo padre è Davide Mengacci: “E’ stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale, con mia madre che Davide Mengacci era mio padre. Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita”, ha raccontato il maestro di canto di Amici a Verissimo.

Zerbi ha anche detto che ha imparato che i figli sono di chi li cresce e per questo, per lui, il suo papà è Giorgio, l’uomo che lo ha cresciuto. Ha comunque avuto modo di recuperare il tempo con Mengacci. Ha capito che nella vita è sempre sbagliato giudicare ed è più importante imparare a capire: “Ho cercato di razionalizzare questo perdono, ma ho passato momenti di grande rabbia. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui”, conclude Zerbi.