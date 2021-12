Si chiama Edoardo ed ha lo stesso fascino del padre: ecco il figlio di Alberto Angela

Divulgatore scientifico di grande cultura, di Alberto Angela si apprezza anche l’indiscutibile fascino: suo figlio non è affatto da meno!

Con grande preparazione e competenza, Alberto Angela è il noto paleontologo, conduttore, giornalista e scrittore che tutti conosciamo attraverso i programmi culturali che conduce da anni sulla Rai.

La sete di conoscere l’ha ereditata evidentemente da suo padre Piero Angela, storico conduttore del noto programma Super Quark. Il suo esordio in tv avviene nel 1993 su Rai 3 nel programma Il pianeta dei dinosauri, che conduceva insieme al padre Piero.

Tanti i programmi documentaristici da lui condotti come Passaggio a Nord Ovest o Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 3, ideato proprio da suo padre. Nel 2018 Alberto è riuscito in un’impresa non facile: la sua trasmissione “Meraviglie“ raggiunse record di ascolti inimmaginabili per un programma di tipo culturale.

Diplomato alla Scuola francese, il famoso giornalista si è laureato in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma con 110 e Lode. Poi ha incrementato la sua preparazione con vari corsi di specializzazione presso Università statunitensi molto prestigiose.

Molto legato alla famiglia, Alberto ha tre figli, Riccardo, Edoardo e Alessandro, nati da matrimonio con la moglie Monica. Di questi, vi mostriamo Edoardo la cui immagine sul web ha spopolato grazie al suo incredibile fascino!

Chi è il figlio di Alberto Angela? Resterete senza parole

Lontano dal mondo della tv come tutto il resto della famiglia, Edoardo è davvero bellissimo. Occhi chiari e lineamenti che ricordano quelli del papà, è un ragazzo di circa 22 anni di una bellezza innegabile.

Quando sui social spuntò la sua foto, partì immediatamente la caccia ai suoi profili ufficiali, ma il giovane è molto riservato e non sembra intenzionati affatto a cavalcare l’onda della popolarità del padre.

Insomma, un ragazzo bellissimo e con la testa sulle spalle proprio come il famoso Alberto!