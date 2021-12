Uomini e Donne, perchè Armando cambia sempre pettinatura? È lui stesso a svelarlo, incredibile!

Perchè Armando Incarnato di “Uomini e Donne” cambia sempre pettinatura? È stato lui stesso a svelarlo nello studio

È sicuramente uno dei cavalieri più discussi del dating show di Maria De Filippi, come discusse sono le sue pettinature. Armando si presenta in studio quasi sempre con una pettinatura diversa. Ma sapere per quale motivo? Se siete curiosi di saperlo, vi invitiamo a leggere l’articolo fino alla fine. Il motivo è davvero incredibile.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, pioggia di critiche per l’acconciatura di Armando: lui reagisce così

Perchè Armando cambia sempre pettinatura a Uomini e Donne

Armando Incarnato è uno dei cavalieri più discussi del dating show “Uomini e Donne“. È nato a Napoli il 6 febbraio 1981, ha 40 anni e prima di approdare nel programma di Maria De Filippi ha recitato una piccola parte nella quarta stagione di Gomorra – la serie. Armando ha vestito i panni del guardaspalle di uno dei boss della serie tv.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Riccardo “smaschera” Roberta: rivelazione choc, poi scoppia la rissa con Armando

Il successo, però, è arrivato grazie al dating show di Canale 5. Negli studi Elios, Armando ha messo in mostra, oltre che il suo fascino, anche il suo carattere e il suo carisma. Incarnato, però, non è ancora riuscito a trovare l’amore, nonostante abbia frequentato molte donne nel programma.

In passato ha infatti frequentato Noel Formica e con lei sembrava pronto ad uscire dal programma; poi è uscito con Ida Platano e con Lucrezia Comanducci.

Prima di partecipare a “Uomini e Donne”, il napoletano ha avuto una relazione con una ragazza di nome Daniela. La loro storia d’amore è durata ben diciassette anni, ma poi è terminata perché Armando si è sentito attratto da un’altra donna. Il cavaliere ha una figlia, Michelle.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta: “A una domanda mi rispondi con una bugia!”, bufera in studio

Nello studio di “Uomini e Donne”, Armando si presenta ogni volta con una pettinatura diversa. I telespettatori di Canale 5 sono curiosi di sapere il motivo di questa sua scelta ed è stato proprio lui a dissipare ogni dubbio.

In una delle scorse puntate del dating show, infatti, Armando ha dichiarato di sentirsi ‘camaleontico’, ovvero una persona che si adatta ad ogni situazione. Proprio per questo motivo si sente a suo agio con ogni look.

Ricordiamo che, oltre ad essere un attore e un personaggio televisivo, è anche un imprenditore e gestisce proprio una serie di saloni di parrucchiere.