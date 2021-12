Valentina Ferragni scoppia in lacrime: il gesto che proprio non si aspettava

L’emozione di Valentina Ferragni che a Verissimo ha ricevuto una sorpresa molto dolce e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Per la prima volta in tv, la minore delle sorelle Ferragni, Valentina, ha deciso di raccontarsi a Verissimo, dove è stata ospite di Silvia Toffanin sabato 18 dicembre. Proprio nelle ultime settimane, l’influencer si è fatta portavoce di un tema molto importante che purtroppo può riguardare tutti da vicino.

Ancora profondamente scossa da ciò che si è trovata costretta a vivere, ha raccontato di aver scoperto a settembre di avere un tumore della pelle: “Un anno fa circa on una mia amica che mi dice che era troppo tempo che avevo un brufolo al che decido di andarmi a far vedere e ad aprile la dottoressa mi dice che era solo una ciste e che sarebbe stato meglio toglierla dopo l’estate”. Ma quando si è fatta visitare di nuovo, il quadro si è rivelato più preoccupante: “La dottoressa ha detto che non le piaceva affatto e che quindi sarebbe stato il caso di fare un esame istologico”.

Grazie all’intervento, ora Valentina sta bene e ha spiegato perché ha utilizzato i social per parlare di quanto le è successo: “Magari qualcuno che era nella mia stessa situazione ha fatto un controllo in più che gli ha permesso come a me di salvarsi”.

L’intervista rilasciata nel salotto pomeridiano del weekend di Canale 5 le ha regalato, tra mille emozioni, anche un momento davvero magico.

Valentina Ferragni in lacrime: la sorpresa a Verissimo

Felicemente fidanzata con Luca Vezil, la sorella di Chiara Ferragni ha ricevuto in studio la sorpresa più bella che potesse immaginare: ad un certo punto, è entrato proprio il fidanzato con due mazzi di fiori, uno per lei ed uno per Silvia.

“Silvia grazie di avermi invitato. Per me stare qua è bellissimo, ma fare una sorpresa a lei è stato difficilissimo perché noi lavoriamo insieme e io non sono capace a dire le bugie, soprattutto a lei”, ha detto il ragazzo visibilmente emozionato.

Ancora incredula, Valentina ha detto tra le lacrime: “Io non me lo aspettavo proprio, come ci sei riuscito”. I due dopo essersi conosciuti si sono persi di vista per 4 anni ma oggi si sono ritrovati e vivono una storia tenerissima.

Che dire, l’amore conosce davvero tutte le strade!