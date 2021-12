Alex Belli, il gesto per Soleil Sorge non è passato inosservato: avete visto cosa è successo? Le ultime novità.

Una “coppia – non coppia” che ha catturato l’attenzione di tutti nei primi mesi di questo GF Vip. E, anche dopo l’uscita di Alex Belli, non si fa altro che parlare della sua amicizia speciale con Soleil Sorge: l’attore è già entrato due volte nella casa per un confronto con l’ex coinquilina. E, anche da lontano, Alex fa sentire la sua presenza.

A Verissimo, l’ex attore di Centovetrine ha spiegato che ce la sta mettendo tutta per recuperare la serenità con la moglie Delia Duran, che ha deciso di perdonarlo. Qualche ora fa, però, un gesto di Alex per Soleil non è passato affatto inosservato… Scopriamo i dettagli.

GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge: il gesto dell’attore non è passato inosservato

Alex Belli e Soliel Sorge, è davvero finita la “telenovela” più amata di questa edizione del GF Vip? L’attore, come sappiamo, ha abbandonato la casa qualche settimane fa, ma sia dentro che fuori la casa si parla ancora di lui. Soprattutto perché, sui social, Alex non passa affatto inosservato. Nelle scorse ore, soprattutto su Twitter, si è parlato del fatto che l’attore avesse smesso di seguire Soleil su Instagram: dopo un po’, però, la Sorge è riapparsa tra i seguiti di Belli. Cambio di idea repentino?

In attesa di scoprire di più, un altro gesto ha attirato l’attenzione di tutti. Su Twitter, Alex ha scritto una frase per Soleil, in cui ribadisce di essere stato sincero in tutto quello che ha vissuto in casa con lei:

“Io sono sempre stato e sarò con te”, scrive Alex. A Soleil faranno leggere questo messaggio di Alex nel corso della prossima puntata? Staremo a vedere! Ricordiamo che la prossima puntata del reality andrà in onda lunedì 27 dicembre: il GF Vip andrà in onda solo di lunedì per due settimane, saltando la puntata di venerdì 24 e venerdì 31.