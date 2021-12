Martedì 21 Dicembre è andata in onda l’ultima puntata di Blanca, ma come si è conclusa la prima stagione della fiction? Da brividi.

Un’ultima puntata di Blanca davvero da cardiopalma, quella che ci è stata regalata Martedì 21 Dicembre. Come previsto, infatti, proprio nelle scorse ore si è conclusa la prima stagione dell’amatissima fiction dei canali Rai. Non avete avuto la possibilità di vederla e siete curiosi di sapere com’è andata a finire l’ultima puntata? Procediamo con ordine!

Se fino a questo momento ci sono state regalare delle puntate impressionante, sappiate che l’ultima puntata di Blanca è stata davvero choc. Come raccontato anche nel nostro articolo delle anticipazioni, la Ferrando non soltanto ha dovuto fare i conti col passato ed avere a che fare con un personaggio a lei molto conosciuto, ma ha visto la sua salute essere messa proprio in compromesso. Insomma, un finale di stagione piuttosto choc, avete pienamente ragione. Siete curiosi, però, di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente.

Ultima puntata di Blanca, com’è andata a finire?

Aspettavate tutti con ansia quest’ultima puntata di Blanca, vero? Come darvi torto! In anticipo di circa sei giorni, il finale di stagione della fiction è andata in onda proprio Martedì 21 Dicembre. Ed ha saputo regalare un appuntamento piuttosto imperdibile. Cosa sappiamo? Ci sarà una seconda stagione? Questo, al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, cerchiamo di capire cosa è esattamente successo nel corso dell’ultima puntata.

‘A volte ritornano’, potremmo dire. Nel corso dell’episodio ‘Tornando a casa’, Blanca ha dovuto fare i conti con Carmine Russo, padre di Sebastiano. Il suo nome, non vi risulta affatto nuovo, vero? Ebbene. Il buon Russo è lo stesso nome che la Ferrando ha indicato come responsabile della morte di sua sorella. Un caso, quindi, piuttosto intricato. E che permette alla sovraintendente di avere diversi flashback del passato. Ma non solo. Ricordate quando, infatti, vi abbiamo detto che c’era un uomo che spiava costantemente Blanca? Ebbene. Lui è non altro che Nanni, giovanissimo cuoco, che sta organizzando un piano machiavellico per mettere in serissima difficoltà la sovraintendente. Ci è riuscito? Assolutamente si! La salute di Blanca è fortemente compromessa per via di alcune gocce che Nanni le sta facendo ingerire inconsapevolmente. La Ferrando, quindi, è fuori controllo e per niente se stessa. Nel frattempo, però, tutti i nodi vengono al pettine! Nanni, infatti, è Sebastiano! E il giovane cuoco, appena scoperto, si dichiara innocente per la morte della sua fidanzata, nonché sorella di Blanca. Quest’ultima, infine, viene rapita dallo stesso Sebastiano, ma fortunatamente viene salvata da Liguori pochi istanti prima della sua morte.

Insomma, un finale piuttosto choc. A questo punto, però, ci chiediamo: chi ha ucciso Carmine Russo? Colpo di scena clamoroso: una persona vicinissima a Blanca, ovvero suo zio!