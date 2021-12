Cristiano Ronaldo e Georgina: come hanno addobbato la casa per Natale

Avete visto come hanno scelto di addobbare casa Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez per Natale? Davvero favoloso i dettagli.

Mancano pochissimi giorni all’inizio di queste festività natalizie, ma siete curiosi di sapere come hanno addobbato i nostri Vip le loro case? Se ricordate, in uno dei nostri articoli, vi abbiamo spiegato come alcuni di loro hanno scelto di iniziare le decorazioni con netto anticipo. Adesso, invece, sono davvero tantissime le persone che si chiedono come hanno addobbato Cristiano Ronaldo e Georgina la loro casa.

Un Natale davvero speciale, quello che stanno per vivere Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. L’amatissima coppia è in dolce attesa. E, proprio recentemente, è stato svelato anche il sesso dei due gemelli. Insomma, dei giorni davvero speciali. E che i due piccioncini hanno scelto di anticiparli con delle decorazioni di Natale davvero incredibili. A tal proposito, voi li avete visti? Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di quelli di Belen Rodriguez e di Laura Torrisi, ma questi di Georgina e Cristiano sono davvero pazzeschi. Siete pronti anche voi a vederli? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, sono davvero favolosi!

Come hanno addobbato per Natale Georgina e Cristiano Ronaldo la loro casa?

Sono davvero tantissimi i Vip che hanno addobbato la loro casa per Natale ed hanno scelto di mostrare il risultato al suo pubblico. Tra questi, ci sono anche loro: Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo.

In occasione delle feste natalizie, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno scelto di addobbare la loro in casa in modo piuttosto unico. A rendere visibile le loro decorazioni, sia chiaro, sono stati proprio i diretti interessati nel corso del loro recentissimo video condiviso sui social. È proprio nel filmato in cui mostrano il sesso dei loro bebè che i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di notare la scelta degli addobbi. A partire da un alberto piuttosto maestoso e ricco di luci e festoni fino alle decorazioni presenti sul corrimano della scala, la coppia ha dato vita ad un addobbo davvero speciale. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Diteci la verità: non sono bellissimi? Per noi assolutamente si!