Doc – Nelle tue mani, incredibile novità per la seconda stagione: a rivelarlo è proprio Luca Argentero

Novità per la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”, a rivelarlo è proprio Luca Argentero: ecco le parole dell’attore

La serie televisiva con Luca Argentero ha avuto un successo immenso sui canali Rai e per questo i vertici della rete pubblica hanno deciso di rinnovarla. La seconda stagione dunque si farà e ci saranno novità molto importanti. A rivelarlo è proprio l’attore protagonista. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Doc – Nelle tue mani, le novità della seconda stagione

Doc – Nelle tue mani è una serie televisiva diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco. È ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni, che, in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel maggio del 2013, è andato in coma e quando si è risvegliato ha dimenticato tutto quanto successo nei dodici anni precedenti.

La serie televisiva è andata in onda in prima serata su Rai 1 a partire da marzo 2020. La prima stagione è stata divisa in due parti e nell’autunno 2020 è andata in onda la seconda parte.

Il protagonista principale della serie televisiva è interpretato dall’attore Luca Argentero. La prima stagione ha avuto un successo incredibile su Rai Uno, arrivando addirittura ad otto milioni di telespettatori. Per questo motivo, i vertici della rete pubblica hanno deciso di riconfermare la serie televisiva nei palinsesti. Argentero ha svelato quali saranno le novità della seconda stagione e ce n’è una molto importante.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha anticipato che le nuove puntate si occuperanno anche della pandemia di Covid-19. Gli episodi racconteranno in maniera intima e profonda le conseguenze che una tale pandemia può portare dal punto di vista psicologico, personale ed emotivo degli operatori sanitari. Essi si sono ritrovati improvvisamente a lottare in trincea contro un temibile e pericoloso “mostro invisibile”.

Nella seconda stagione ci saranno anche delle new entry nel cast. Giusy Buscemi interpreterà la dottoressa Lucia Ferrari. Oltre all’attrice di Un Passo dal cielo, ci saranno anche due nuovi attori: Alice Arcuri e Marco Rossetti nei ruoli di due giovani medici.